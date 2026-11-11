Frauen im Blick: Österreichs Frauenpräsidentschaftskandidaten im historischen Kontext

Beobachtung der Frauenkandidaturen für den österreichischen Bundespräsidenten seit 1951: Wendepunkte, gesellschaftliche Hürden und aktuelle Entwicklungen bis 2028.

Seit der ersten Volkswahl 1951 haben sich mehrere Frauenvorstellungen um das österreichische Staatsoberhaupt gedreht, obwohl die Bundespräsidentenwahl immer noch von Männern dominiert wird. In diesem Artikel werden die historischen Hürden, die individuellen Kandidatinnen und die aktuelle Situation bis zur Wahl 2028 detailliert erläutert.

Historische Anfänge und gesellschaftliche Zwänge

Ludovica Hainisch Marchet war die erste Frau, die 1951 bei der Volkswahl um das Amt eines Staatsoberhaupts antrat. Sie erhielt lediglich 0,05 Prozent der Stimmen und belegte damit die letzte Platzposition hinter fünf Männern. Ihr geringer Stimmenanteil legte nahe, dass die öffentliche Erwartungshaltung an die Weiterführung einer "Männerdomäne" in der Politik fest verankert war.

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Interessanterweise wurde die Familie Hainisch in späteren Jahren politisch relevant, etwa durch den Spross Friedrich Hainisch. Frauenbeschränkungen, wie die Ablehnung von Ilse Aigner als Bürgermeisterin in ihrer Heimatgemeinde in den 1990er Jahren, zeigen, dass der Familienstand in der politischen Karriere weiterhin entscheidend war.

Frauenkandidaturen im Wandel der Jahrzehnte

Im Jahr 1986 setzte Freda Meissner-Blau, vorgeschlagen von der aufkommenden Grünen Bewegung, die erste beachtliche Kampagne einer Frau für das Staatsoberhaupt um. Sie erzielte 5,5 Prozent der Stimmen. Diese Kampagne wurde später von Heide Schmidt erweitert, die 1992 16,4 Prozent erhielt und 1998 als zweite Kandidatin mit 11,2 Prozent antrat. Schmidt war dabei das erste Beispiel einer Kandidatin, die ein präsidiales Veto für ihre Plattform einbrachte, um die gesetzgeberische Verantwortung zu betonen.

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Gertraud Knoll, als evangelische Superintendentin in ihr Amt eingetreten, stieg 1998 zu 13,6 Prozent vor. Ihre Flüchtigkeit im Wahlkampf resultierte aus der Kritik an der Rolle von Kinderbetreuung in politischen Diskursen und führte zu Kontroversen über die Kombinationsfähigkeit religiöser Amtsträger mit politischer Funktion.

Die aktuelle Spannungspunkte und die Wahl 2028

Benita Ferrero Waldner belegte 2004 den erhöhten Stimmenanteil von 47,6 Prozent - erneut nur zwei Kandidaten standen vor die Wahl, der spätere Bundespräsident Heinz Fischer. Trotz ihres Anstiegs blieb ihr Ergebnis hinter Fischer zurück, was zeigt, dass Frauenkandidaturen immer noch keine allgemeine Wählerschaft gewinnen konnten.

Andere bedeutende Kandidatinnen seitdem umfassen Barbara Rosenkranz (2010, 15,2 Prozent), Irmgard Griss (2016, 18,9 Prozent) und die kontroverse Diskussion um die potenzielle Kandidatin Susanne Fürst der FPÖ für die kommende Wahl 2028. Griss zeigte den Mehrheitsdurchbruch knapp hinter Alexander Van der Bellen, was für eine mögliche Veränderung der Dynamik anzeigt.

Die Bundespräsidentenwahl 2028 wird als das nächste politische Ereignis betrachtet. In einem erwarteten Rennen können die Kandidaten aus jeder Partei die historische Chance nutzen, im Falle einer Frau zur ersten österreichischen Präsidentin erklärt zu werden. Während die SPÖ mit Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures ein potenzielles Profil bietet, bleiben die Aussichten für die FPÖ mit Susanne Fürst weiterhin stark.

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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Amtsgestaltung in Österreich bis hin zur nächsten Wahl weiterhin von diversen Subtletäten typischer Geschlechterhierarchien beeinflusst wird, selbst wenn die Unsicherheiten im Verhältnis zu Parteien warten.