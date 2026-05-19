Frauen haben schlechtere Überlebenschancen als Männer bei Herzstillstand: Ursachen und Auswirkungen

Eine Studie zeigt, dass Männer bei Herzstillstand mit einer Wahrscheinlichkeit von 68 Prozent reanimiert werden, während Frauen nur mit 60 Prozent. Internationale Studien bestätigen ähnliche Ergebnisse. Die Ursachen für diese Unterschiede sehen Expertinnen und Experten vor allem in Unsicherheit und falscher Scham. Viele Ersthelfer zögern, im öffentlichen Raum den Brustkorb einer Frau zu berühren, obwohl dies bei der Herzdruckmassage notwendig ist. Die Folge: noch geringere Überlebenschancen.

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Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen: Foto: In Mensch bricht zusammen – und plötzlich geht es um Sekunden. Und hier zeigt sich ein dramatisches Problem: Frauen haben schlechtere Überlebenschancen als Männer. Der Grund dafür ist menschlich. Eine vom Roten Kreuz Österreich durchgeführte Studie zeigt: Männer werden mit einer Wahrscheinlichkeit von 68 Prozent reanimiert, Frauen hingegen nur von 60 Prozent.

Internationale Studien weisen ähnliche Ergebnisse auf – für Betroffene kann dieser Unterschied über Leben und Tod entscheiden. Warum aber wird ausgerechnet Frauen weniger geholfen? Expertinnen und Experten sehen die Ursachen vor allem in Unsicherheit und falscher Scham. Viele Ersthelfer haben Angst, etwas falsch zu machen oder zögern, im öffentlichen Raum den Brustkorb einer Frau zu berühren – obwohl genau das bei der Herzdruckmassage notwendig ist.

"Man kann in dieser Situation nur eines falsch machen – nämlich nichts zu tun", betont Notfallsanitäterin und Erste-Hilfe-Expertin Julia Fischer-Hammerl vom Roten Kreuz Niederösterreich. Doch damit nicht genug: Selbst wenn Frauen reanimiert werden, geschieht das oft weniger effektiv. Eine aktuelle Studie der MedUni Innsbruck zeigt, dass bei Frauen die Drucktiefe geringer ist, die Qualität schlechter und auch die Beatmung weniger konsequent durchgeführt wird. Die Folge: noch geringere Überlebenschancen.

"Dabei ist die Wahrheit so einfach wie eindeutig – die Wiederbelebung funktioniert bei Frauen und Männern exakt gleich", sagt Fischer-Hammerl. Der Ablauf ist klar: Wenn eine Person zusammenbricht und nicht normal atmet, muss sofort gehandelt werden. Nach dem Notruf beginnt die Herzdruckmassage – kräftig, schnell und ohne Zögern. Entscheidend ist der Mut einzugreifen, nicht Perfektion.

Denn jede Minute ohne Hilfe verringert die Überlebenschance drastisch. Wegschauen, zögern oder aus falscher Rücksicht nicht handeln kostet Leben





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