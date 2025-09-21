Frau Thomas & Herr Martin: 'Ruck ma z'samm' – Chansonschlagerkabarett im Wiener Metropol

Conchita alias Frau Thomas und Martin Zerza feiern im Wiener Metropol Premiere mit ihrem neuen Chansonschlagerkabarett 'Ruck ma z'samm'. Eine Hommage an das österreichische Musik-Kabarett, mit eigenen Songs und bekannten Klassikern.

Sie sind die besten Freunde und sie sind wieder da: Frau Thomas & Herr Martin . Oder besser gesagt Conchita und Martin Zerza . Nachdem die beiden Kumpel, die sich bereits aus den Zeiten von 'Starmania' kennen, im Vorjahr erstmals mit 'Darf's a bisserl mehr sein' auf Tour gingen, legt das Duo jetzt nach. Am Samstag feierte man im Wiener Metropol die Premiere des ebenfalls dialektal gefärbten Chanson schlagerkabaretts 'Ruck ma z'samm'.

Ein Abend wie Cissy Kraner und Gerhard Bronner unterm Regenbogen. Eines der zahllosen Alter Egos von Conchita – Frau Thomas – ist eines der mittlerweile zahllosen Alter Egos von Tom Neuwirth, der mal als Conchita, Conchita Wurst, als WURST oder nun eben als Musikkabarettistin alten Schlages unterwegs ist. Im Metropol kommt Conchita, pardon Frau Thomas, im Amy-Winehouse-Bienenkorb-Look auf die Bühne, Herr Martin sieht hingegen aus wie ein Song-Contest-Teilnehmer aus Montenegro. Gemeinsam gestalten sie einen Abend, bei dem mal der Chanson dominiert, sehr oft der Schlager, und streckenweise lässt man die alten Musikkabarettzeiten Österreichs wieder aufleben. Kraner und Bronner 2.0 eben. Begleitet von der dreiköpfigen Jazzcombo 'Die Pralinen', intonieren sie teils eigene Songs. Man hat eine 'Ode an die schönste Stadt der Welt' in petto – selbstredend Wien. Die unhöfliche Beislwirtin bekommt ihren eigenen Song. Oder man lässt ironisch die Freuden einer unromantischen Beziehung hochleben. Von Peter Alexander nach Brasilien – das ist nur ein kleiner Teil des Repertoires dieses Duos, das mit Charme und Können die Herzen des Publikums erobert. Zugleich intoniert das Duo, das passend zur Tour ein zweites Album veröffentlicht hat, alte Hadern wie die Peter-Alexander-Klassiker 'Sag mir quando' und 'Komm und bedien dich bei mir' oder die Brasilien-Hymne 'Mas que nada'. Die musikalische Darbietung ist eine Hommage an vergangene Zeiten, an die großen Namen des österreichischen Musik-Kabaretts und an die Vielfalt der musikalischen Genres. Das Publikum wird auf eine Reise durch die Welt des Schlagers, Chansons und des Kabaretts mitgenommen, wobei stets ein humorvoller und liebevoller Blick auf die Eigenheiten des Lebens geworfen wird. Frau Thomas und Herr Martin verstehen es meisterhaft, die Zuhörer zu unterhalten und zum Lachen zu bringen, aber auch zum Nachdenken anzuregen. In der Musik finden sie eine gemeinsame Basis, die sie verbindet und ihre Freundschaft widerspiegelt. Das Publikum spürt diese Verbundenheit und lässt sich von der Leidenschaft der beiden Künstler anstecken. Musikalisch gesehen schält sich über den Abend hinweg allerdings ein Problem heraus. In langen Beziehungen nähert man sich bekanntermaßen meist an – was auch bei diesen beiden der Fall ist. Bei geschlossenen Augen sind die Sprechstimmen praktisch nicht mehr zu unterscheiden, was auch für die Singstimme in der Mittellage gilt. Frau Thomas kommt zwar tiefer und höher als ihr Bühnenpartner, für gewöhnlich bewegt man sich jedoch im Mittelfeld – und hier bieten die beiden Timbre schlicht zu wenig Differenz, um in einem Duett sinnhaft zu funktionieren. Das Ganze klingt eher, als würde Conchita mit einem Loop arbeiten, was die Zuhörer stellenweise verunsichern könnte. Doch dieser kleine Schönheitsfehler tut dem Gesamteindruck des Abends keinen Abbruch, denn die beiden Künstler verstehen es, das Publikum mit ihrem Charme und ihrer Bühnenpräsenz zu fesseln. Diese monoakustische Gegebenheit machen sie indes durch einen beinahe nostalgischen Charme wieder wett, denn vor allem Frau Thomas bezirzt das Publikum als erfahrene Diseuse. Zu erleben ist dies bei einer nun folgenden Clubtour, die das Paar durch so unterschiedliche Locations wie das kleine Offtheater Bronski & Grünberg, den Rabenhof oder die Herrensauna Kaiserbründl in Wien, aber auch nach München, Stuttgart oder St. Pölten führt. Die Tour verspricht einen Abend voller Unterhaltung, Musik und unvergesslicher Momente





