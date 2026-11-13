Frau soll in Dietersdorf viermal auf ihren Mann eingestochen haben

In Dietersdorf im Bezirk Hollabrunn soll eine 30-Jährige ihren Mann mit einem Messer viermal verletzt haben. Die Ermittlungen zum Messerangriff laufen.

In Niederösterreich soll eine 30-Jährige am Freitagnachmittag ihren 31-jährigen Mann im Bezirk Hollabrunn mehrmals mit einem Messer attackiert haben. Nach Angaben der Polizei wurde das Opfer schwer verletzt, überlebte den Angriff jedoch. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar.

Der Vorfall ereignete sich in der Katastralgemeinde Dietersdorf, wie die Zeitung Kurier unter Berufung auf die Polizei berichtet. Die Frau soll im Zuge einer tätlichen Auseinandersetzung mindestens viermal auf ihren Mann eingestochen haben. Die Ermittlungen laufen, die bisherigen Angaben stammen von der Polizei.

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Ablauf des Messerangriffs in Dietersdorf

Der Messerangriff in Dietersdorf soll sich im Rahmen einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Eheleuten abgespielt haben. Als Tatwaffe nennen die Behörden ein Messer, mit dem die 30-Jährige nach bisherigem Stand mindestens viermal zugestochen haben soll.

Der 31-Jährige überlebte den Angriff, wurde aber schwer verletzt. Er wurde notfallmedizinisch behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

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Unklar ist bislang, was genau den Streit auslöste. Ebenso offen ist, ob die Frau zuerst von ihrem Mann angegriffen wurde. Auch diese Frage ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Festnahme und Befragung der mutmaßlichen Täterin

Die 30-Jährige wurde festgenommen und soll nun befragt werden. Für sie gilt die Unschuldsvermutung, die Vorwürfe sind bislang nicht gerichtlich festgestellt.

Die Festnahme ist erfolgt, die Vernehmung steht noch aus. Ob sich die mutmaßliche Täterin zu den Vorwürfen äußert, ist derzeit nicht bekannt.

Landeskriminalamt sichert Spuren am Tatort

Am Nachmittag waren Mord- und Tatortermittler des Landeskriminalamts Niederösterreich in Dietersdorf vor Ort. Die Spuren an der Einsatzörtlichkeit werden derzeit gesichert.

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Die Arbeit der Tatortermittler soll helfen, den Ablauf der Auseinandersetzung nachzuvollziehen. Konkrete Ergebnisse der Spurensicherung wurden bisher nicht genannt.

Als nächste Schritte stehen die Befragung der 30-Jährigen und die Auswertung der gesicherten Spuren an. Weitere Details zum Tatgeschehen sollen im Verlauf der Ermittlungen folgen.