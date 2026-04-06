Frau in Sooß getötet: Ehemann in Untersuchungshaft

In Sooß im Bezirk Baden wurde eine 38-jährige Frau getötet. Der getrennt lebende Ehemann steht unter Verdacht und befindet sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen, eine Obduktion wurde angeordnet.

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen.\Am Sonntagabend wurde in Sooß im Bezirk Baden eine 38-jährige Frau getötet. Der Tatverdächtige ist ihr getrennt lebender Ehemann , der sich nun in Untersuchungshaft befindet.

Die Frau wurde im Garten eines Wohnhauses mit Stich- und Schussverletzungen aufgefunden. Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt bestätigte am Montag der APA einen entsprechenden Bericht von krone.at. Der 47-jährige Ehemann, von dem die Frau getrennt lebte, wurde festgenommen und befindet sich bereits in Untersuchungshaft. Es gab wiederholte Streitigkeiten zwischen dem Paar, das vier minderjährige Kinder hat. Die genauen Hintergründe und das Motiv für die gegen 18.30 Uhr verübte Tat sind noch unklar, so die Ermittlungsbehörden. Zur Klärung der genauen Todesursache wurde eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Die Ermittler konnten außerdem eine mögliche Tatwaffe sicherstellen. Es handelt sich dabei um eine Neun-Millimeter-Pistole.\Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Justizministerin Anna Sporrer (beide SPÖ) betonten in einer Stellungnahme, dass jede Frau das Recht auf ein Leben frei von Gewalt haben müsse – und dass sie dafür mit aller Kraft arbeiten. Sie wiesen aber auch auf die bittere Realität hin, dass in Österreich fast täglich Fälle von Gewalt gegen Frauen registriert werden. Besonders rund um Feiertage scheine die Gewalt im sozialen Nahraum häufig zu eskalieren. Die beiden Ministerinnen richteten einen Appell an Frauen: Gewaltschutzzentren, Polizei, Beratungsstellen und Notrufnummern stehen Opfern zur Verfügung. Sie baten darum, diese Angebote der Expertise zu nutzen, wenn Hilfe benötigt wird oder wenn Gewalt im Umfeld wahrgenommen wird. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Opfer und Zeugen sich melden und Hilfe suchen, um solche Tragödien zu verhindern und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Die Aufklärung der genauen Umstände der Tat und die Untersuchung des Motivs sind von höchster Priorität für die Ermittlungsbehörden, um die volle Wahrheit ans Licht zu bringen und Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Die Reaktion der politischen Entscheidungsträger zeigt das Engagement, die Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen und die Präventionsmaßnahmen zu stärken. Dies unterstreicht die Notwendigkeit von kontinuierlichen Anstrengungen, um das Bewusstsein zu schärfen und die Kultur der Gewalt zu verändern.\Die Sicherstellung der Sicherheit von Frauen und die Bekämpfung von Gewalt im häuslichen Umfeld sind von entscheidender Bedeutung für eine gerechtere und sicherere Gesellschaft. Die Zusammenarbeit zwischen den Behörden, den Opferschutzorganisationen und der breiten Öffentlichkeit ist unerlässlich, um dieses Ziel zu erreichen. Die Bereitstellung von Ressourcen und Unterstützung für Opfer sowie die Umsetzung von Präventionsmaßnahmen spielen eine wichtige Rolle bei der Reduzierung von Gewalt und der Schaffung einer Kultur des Respekts und der Gleichberechtigung





noen_online / 🏆 15. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Gewalt Gegen Frauen Femizid Sooß Mord Ehemann

Österreich Neuesten Nachrichten, Österreich Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Albtraum nach Blasenspiegelung: Frau durch Untersuchung traumatisiertEine 44-jährige Frau aus dem Tullnerfeld erlebte nach einer Blasenspiegelung in St. Pölten einen Albtraum. Sie musste ungeschützt auf dem Untersuchungsstuhl warten, bevor ein Mann den Raum betrat und Einblicke von außen möglich waren. Die Patientin erlitt zudem starke Schmerzen während der Untersuchung. Ihr Ehemann berichtet von tiefgreifenden psychischen Folgen. Der Fall wird rechtlich geprüft, Schmerzensgeld wird in Aussicht gestellt.

Weiterlesen »

Supermarkt-Diebstahl eskaliert: Frau greift Polizisten an und wird festgenommenIn einer Supermarkt-Filiale kommt es zu einem Vorfall, bei dem eine Frau beim Diebstahl ertappt wird. Die Situation eskaliert, als sie versucht zu fliehen und dabei Polizisten angreift. Die Frau wird festgenommen, und es werden Drogen gefunden. Ermittlungen laufen.

Weiterlesen »

Trotz schwerer Erkrankung: PVA stuft Frau als voll arbeitsfähig einEine 34-jährige Frau aus Niederösterreich, die an Morbus Crohn, einem Pseudo-Tumor und einem Stoma leidet, wird von der PVA als voll arbeitsfähig eingestuft, obwohl sie seit Jahren unter starken Schmerzen leidet und nicht arbeiten kann. Sie kämpft mit einem Darmvorfall, kann keine schweren Gegenstände heben und benötigt Hilfe im Alltag, inklusive der Betreuung ihrer Tochter. Die Entscheidung der PVA hat bei der Betroffenen für großen Unmut und Sorge gesorgt.

Weiterlesen »

Pkw löste Notbremsung aus: Frau in Bahn verletztWeil eine Pkw-Lenkerin gegen eine Einbahnstraße gefahren war, musste am Samstag eine Straßenbahn in Innsbruck eine Notbremsung hinlegen. Dabei ...

Weiterlesen »

Grausame Bluttat am Ostersonntag: Frau in Sooß getötet, Ehemann festgenommenAm Ostersonntag wurde in Sooß, Niederösterreich, eine 38-jährige Frau mit schweren Kopfverletzungen tot aufgefunden. Ihr Ehemann wurde als Tatverdächtiger festgenommen. Die Polizei ermittelt die genauen Umstände der Tat.

Weiterlesen »

Frau in Sooß getötet: Ehemann festgenommen, Obduktion angeordnetIn Sooß, Bezirk Baden, wurde eine 38-jährige Frau vermutlich von ihrem Ehemann getötet. Der Mann wurde festgenommen, eine Obduktion angeordnet. Mögliches Motiv: Trennungsschmerz.

Weiterlesen »