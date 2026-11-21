Ein 74-jähriger Franzose droht eine hohe Strafe für das Mitnehmen von über sechs Kilogramm Sand aus Sardinien. Die Zollbehörden griffen im Hafen von Porto Torres zu.

Ein 74-jähriger französischer Tourist hat auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien gegen strenge Naturschutz vorschriften verstoßen und könnte dafür bis zu 3.000 Euro Strafe zahlen. Der Mann hatte versucht, mehr als sechs Kilogramm Sand von den dortigen Stränden in sein Fahrzeug zu verladen, um ihn in der Heimat als Urlaubssouvenir aufzubewahren. Die Behörden ließen sich diese Planung jedoch nicht gefallen und griffen frühzeitig ein.

Sichergestellte Flaschen im Kofferraum

Die Beamten der Zollbehörde und der Sicherheitskräfte der Hafenbehörde machten dem Reisenden einen Strich durch die Rechnung, als dieser versuchte, den mitgebrachten Sand auf dem Seeweg in die Heimat zu befördern. Der Franzose hatte das Material in insgesamt zwölf Plastikflaschen abgefüllt und diese mit dem jeweiligen Strandnamen beschriftet, um die Herkunft der einzelnen Proben später eindeutig zuordnen zu können. Bei einer routinemäßigen Kontrolle seines Wagens im Hafen von Porto Torres entdeckten die Offiziere die Flaschen im Kofferraum, wie das italienische Nachrichtenmedium Il Messaggero berichtete.

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Regionalgesetz untersagt Entnahme

In der Region Sardinien gelten seit dem Jahr 2017 äußerst strenge Regeln zum Schutz der lokalen Strände und der Küstenlandschaft. Ein spezifisches Regionalgesetz verbietet es Bürgern und Touristen gleichermaßen, ohne eine explizite behördliche Erlaubnis Sand, Steine oder Muscheln von den Stränden zu entfernen, zu besitzen oder gar zu verkaufen. Bei der Anwendung dieser gesetzlichen Bestimmungen spielt es keine Rolle, ob die mitgenommenen Gegenstände lediglich für den privaten Eigengebrauch oder für kommerzielle Zwecke bestimmt sind.

Hohe Bußgelder bei Verstößen

Für den 74-jährigen Mann könnte der kleine Urlaubssouvenir nun ein sehr teures Ende finden. Da er gegen die klaren Vorschriften des Regionalgesetzes verstoßen hat, droht ihm eine Geldstrafe, die zwischen 500 Euro und der maximalen Obergrenze von 3.000 Euro liegt. Die Entscheidung über die genaue Höhe der Buße wird die zuständige Behörde treffen, wobei der Wert der entnommenen Naturressourcen und die Absicht des Täters als wichtige Faktoren bei der Urteilsfindung dienen werden.

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Zurückführung an den Herkunftsort

Neben der finanziellen Sanktion ist auch die physische Rückführung der beschlagnahmten Materialien Teil der Maßnahme. Der sichergestellte Sand soll wieder dorthin gebracht werden, wo er ursprünglich von den Stränden gesammelt wurde, um den Zustand der Küste so weit wie möglich wiederherzustellen. Die zuständigen Naturschützer und lokalen Behörden betonen wiederholt, dass diese Maßnahmen notwendig sind, um die empfindliche Natur entlang der sardischen Küste vor weiterer Schädigung und Erosion zu bewahren.

Grenzgebiet und weitere Verschärfungen

Der Vorfall ereignete sich im Hafen von Porto Torres, einem wichtigen Knotenpunkt für Fährverbindungen nach Barcelona. Für den französischen Staatsbürger war die geplante Überfahrt nach Spanien das letzte Glied in der Kette der Transportversuche. Der Umgang mit der Entnahme von Strandmaterial ist nicht nur auf Sardinien ein heikles Thema, sondern wird auch auf anderen mediterranen Tourismus-Hochburgen wie Mallorca zunehmend verschärft, um die ökologischen Schäden durch Massentourismus zu begrenzen.