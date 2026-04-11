Franz Gschiegl: Ein Leben im Zeichen des Marathons – 43. Start beim Vienna City Marathon

Franz Gschiegl, ein 71-jähriger Läufer, ist eine lebende Legende des Vienna City Marathons. Seit 50 Jahren im Laufsport aktiv, nahm er dieses Jahr zum 43. Mal am renommierten Event teil. Neben seiner beeindruckenden Laufkarriere teilt er wertvolle Tipps und Erfahrungen für angehende Marathonläufer.

Franz Gschiegl , ein 71-jähriger Läufer, hat eine beeindruckende Marathon -Karriere vorzuweisen. Seit 50 Jahren ist er dem Laufsport treu, und beim Vienna City Marathon war er von Anfang an dabei. Dieses Jahr war sein 43. Start bei diesem prestigeträchtigen Event. Gschiegls Leidenschaft für das Laufen begann in jungen Jahren, als er sich dem Bergsport widmete und das Laufen als Mittel zur Verbesserung seiner Kondition entdeckte.

In all den Jahren hat er an zahlreichen Marathons teilgenommen und seine beeindruckende Ausdauer unter Beweis gestellt. Besonders bemerkenswert ist sein Sieg beim Korneuburger Cross Marathon, ein Event, das leider nach nur drei Ausgaben eingestellt wurde. Gschiegls Begeisterung für den Laufsport ist ungebrochen, und er betont immer wieder die Freude, die er an der Teilnahme an solchen Großveranstaltungen hat, insbesondere die Gemeinschaft Gleichgesinnter und die fantastische Stimmung, die von den vielen Zuschauern getragen wird. Die Atmosphäre ist für ihn ein wesentlicher Bestandteil des Lauferlebnisses, und er schätzt es, von der Begeisterung der Menschen am Streckenrand mitgerissen zu werden.\Gschiegl teilt seine Erfahrungen und gibt wertvolle Tipps für angehende Marathonläufer. Sein wichtigster Ratschlag lautet, am Wettkampftag keine Experimente zu wagen. Neue Schuhe oder Socken sollten vermieden werden, da sie zu Blasen führen können. Stattdessen empfiehlt er, die bereits im Training bewährte Ausrüstung zu verwenden. Auch bei der Ernährung rät er zur Kontinuität: Die Essgewohnheiten sollten vor dem Rennen beibehalten werden, um den Körper nicht zu irritieren. Er betont die Bedeutung einer guten Vorbereitung, einschließlich der Anpassung des Tempos und der kontinuierlichen Flüssigkeitszufuhr, auch bei kühleren Temperaturen. Gschiegl weist auf die Wichtigkeit hin, ernsthaftes Training in den Wochen vor dem Marathon zu absolvieren, wobei vier bis fünf intensivere Trainingseinheiten empfohlen werden. Das Lauftraining selbst ist für ihn der Schlüssel zum Erfolg, gefolgt von der richtigen Ernährung. Er rät zu einer erhöhten Kohlenhydratzufuhr drei Tage vor dem Rennen und zur Reduzierung des Trainings in den letzten Tagen, um dem Körper ausreichend Zeit zur Erholung und zur Auffüllung der Energiespeicher zu geben. So schätzt Gschiegl seine diesjährige Zeit auf 4:15 Stunden ein, eine Zeit, die er aufgrund einer Verletzung möglicherweise nicht ganz erreichen konnte. Im Jahr 1988 erreichte er seine persönliche Bestzeit von 2:50 Stunden, und insgesamt absolvierte er den Marathon achtmal in unter drei Stunden. Seine Erfahrung und sein Wissen machen ihn zu einem wertvollen Ratgeber für alle, die sich der Herausforderung des Marathonlaufens stellen.\Gschiegls Teilnahme am Vienna City Marathon ist nicht nur ein Beweis für seine körperliche Fitness, sondern auch für seine unerschütterliche Leidenschaft für den Laufsport. Er genießt die Herausforderung, die Gemeinschaft und die Atmosphäre der Veranstaltung. Die Freude, die er am Laufen empfindet, ist nach wie vor ungebrochen. Er bemerkt, dass er kühleres Wetter bevorzugt, um optimale Bedingungen für sein Rennen zu haben. Gschiegls Ratschläge basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung und bieten eine wertvolle Orientierung für alle, die sich auf einen Marathon vorbereiten. Seine Tipps sind einfach und effektiv, und sie unterstreichen die Bedeutung von Konsistenz, Vorbereitung und dem Genuss des Erlebnisses. Er ermutigt Läufer, ihre eigenen Grenzen zu respektieren und die Reise zu genießen, anstatt sich nur auf die Zeit zu konzentrieren. Für Gschiegl ist der Marathon mehr als nur ein Rennen; es ist eine Lebenseinstellung und ein Beweis für Ausdauer, Engagement und die Freude am Laufen. Seine Geschichte inspiriert und motiviert Läufer jeden Alters und Leistungsniveaus, ihre Ziele zu verfolgen und die Freude am Laufsport zu entdecken





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