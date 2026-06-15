Frankreichs teuerster Angriff der WM-Geschichte steht unter Druck

Frankreichs Angriff ist die teuerste Formation der Weltmeisterschaftsgeschichte. Doch der Trainer lässt das Offensivtalent nicht aus, wie erwartet, spielen. Er lässt zu vorsichtig und defensiv spielen, der Glanz fehlt.

Frankreich s teuerster Angriff der WM-Geschichte steht unter Druck, endlich zu funktionieren. Didier Deschamps hat eine Vielzahl von Optionen im Angriff , angeführt von Kapitän Kylian Mbappé .

Doch der Trainer lässt das Offensivtalent nicht aus, wie erwartet, spielen. Er lässt zu vorsichtig und defensiv spielen, der Glanz fehlt. Bei der jüngsten Endrunde, der EM 2024, gelang den Franzosen im gesamten Turnier nur ein Tor aus dem Spiel heraus. Treffer vom Elfmeterpunkt und Eigentore hievten die Mannschaft irgendwie ins Halbfinale, dort kam das Aus gegen Spanien.

Doch zuletzt zeigte Frankreich plötzlich ein anderes Gesicht. Seit der Nations-League-Viertelfinale im Vorjahr gegen Kroatien hat Deschamps seine Dribbelkünstler offenbar ein wenig von der Leine gelassen. Im 4-2-3-1 ist nun deutlich mehr Platz für Mbappé und seine Mitstreiter, oft waren es Dembélé, Barcola und Olise, die ihn offensiv flankierten.

Frankreich verlor nur eines der jüngsten elf Länderspiele und erzielte dabei 31 Tore - die Équipe Tricolore zeigt neuerdings zumindest in Ansätzen, wozu der auf dem Papier teuerste Sturm der WM-Geschichte fähig wäre





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