Frankreich wirft Iran Cyberangriffe auf Supermärkte vor

Frankreich beschuldigt den Iran hinter der Sabotage von Kühlsystemen in 700 Supermärkten zu stecken. Die diplomatischen Spannungen eskalieren nach schweren Sachschäden und Bränden.

Die französische Regierung hat der iranischen Revolutionsgarde die Verantwortung für massive Cyberangriffe auf vernetzte Kühlsysteme im gesamten Land zugeschrieben. Diese Vorwürfe haben zu einer erheblichen diplomatischen Krise zwischen Paris und Teheran geführt, da die Angriffe nicht nur technische Störungen verursachten, sondern auch erhebliche materielle Schäden und Sicherheitsrisiken für die Bevölkerung auslösten.

Sabotage an 700 Standorten und Brandgefahr

In der Nacht zum 12. Oktober übernahmen Cyberkriminelle die Kontrolle über Kühlanlagen an rund 700 Standorten in Frankreich. Zu den betroffenen Einrichtungen gehörten zahlreiche Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte. Die Angreifer manipulierten die Temperatursteuerung ferngesteuert und stellten diese auf extrem hohe Werte ein, um die Kühlung der Waren zu unterbrechen.

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Gleichzeitig deaktivierten die Hacker die Alarmsysteme, was eine schnelle Gegenreaktion der Betreiber verhinderte. Die Folgen dieser technischen Sabotage waren gravierend: In etwa 20 Fällen kam es aufgrund der Überhitzung der Systeme sogar zu Bränden. Große Mengen verderblicher Lebensmittel mussten entsorgt werden, was zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten führte.

Diplomatischer Konflikt und gegenseitige Beschuldigungen

Als Reaktion auf die Vorfälle bestellte die französische Regierung den iranischen Botschafter in Paris ins Außenministerium ein. Der Diplomat musste sich dort zu den schweren Vorwürfen erklären, die seine Heimatregierung für die Attacken verantwortlich machen. Aus Teheran folgte eine scharfe Abfuhr. Das iranische Außenministerium bezeichnete die Anschuldigungen als verantwortungslos und lächerlich.

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Teheran betonte, dass die Vorwürfe lediglich darauf abzielten, das Ansehen des Landes und seine internationalen Beziehungen zu schädigen. Irans Außenminister Abbas Araghtschi kritisierte die französische Regierung auf der Plattform X scharf. Er behauptete, Frankreich sei nicht einmal in der Lage, seine eigenen Kühlschränke zu verwalten, geschweige denn die Beschwerden der Bevölkerung zu lösen.

Araghtschi warf der französischen Führung vor, die Verantwortung für ihr eigenes Versagen auf andere Länder abzuwälzen. Diese rhetorische Eskalation verschärfte die ohnehin schon angespannte Lage zwischen den beiden Nationen erheblich und ließ keine direkten Verhandlungsbereitschaft erkennen.

Harte Maßnahmen und weitere Ermittlungen

Frankreichs Außenminister Jean-Noel Barrot kündigte eine harte Reaktion auf die Cyberattacken an. Neben zusätzlichen Sanktionen der Europäischen Union stellte er weitere Strafmaßnahmen in Aussicht, darunter solche, über die man nicht öffentlich sprechen werde. Barrot betonte, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden müssten.

Laut Barrot habe Frankreich noch nie einen Cyberangriff mit einem derartigen Ausmaß an Sabotage erlebt. Die Behörden prüfen derzeit, ob der Iran auch hinter anderen Cyberattacken steckt. Betroffen waren unter anderem das Kühlsystem des französischen Blutspendedienstes, eine Regionalbank und die Steuerbehörde.

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Diese Erweiterungen der Ermittlungen deuten auf ein koordiniertes Muster hin, das über den reinen Wirtschaftsschaden hinausgeht. Die Kombination aus physischen Schäden durch Brände und dem Angriff auf kritische Infrastruktur wie Banken und Gesundheitsdienste unterstreicht die Schwere der angeklagten Handlungen. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklung mit großer Sorge, da solche digitalen Angriffe zunehmend reale Konsequenzen für die öffentliche Sicherheit haben.