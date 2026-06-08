Frankreich tankt Selbstvertrauen vor WM

Michael Olise hat im letzten Test vor der WM ein Triplepack erzielt und Frankreichs Selbstvertrauen gestärkt.

Dank einer Gala von Michael Olise hat Zweifachweltmeister Frankreich im letzten Test vor der Fußball - Weltmeisterschaft noch ordentlich Selbstvertrauen getankt. Am Montag glänzte der Legionär von Bayern München beim 3:1-Heimsieg über Nordirland mit einem Triplepack.

In Lille agierte Frankreich gegen die nicht für die Weltmeisterschaft qualifizierten Nordiren im letzten Heimspiel von Coach Didier Deschamps, der nach der Weltmeisterschaft zurücktritt, wie erwartet tonangebend, aber vorerst glücklos. Nach einem aussichtsreichen, aber ungenau gesetzten Abschluss von Kylian Mbappe und einem Stangenschuss von Aurelien Tchouameni war es Olise, der kurz vor der Pause zum 1:0 abstaubte. Bald nach Wiederbeginn erhöhte der 24-Jährige auf 2:0, etwas mehr nordirischer Ballbesitz resultierte aber im Anschlusstreffer durch Patrick Kelly.

Mit seinem achten Treffer im 18. Spiel für Frankreich rückte Olise schließlich die Verhältnisse wieder zurecht. Frankreich startet am 16. Juni mit dem Spiel gegen den Senegal in die Weltmeisterschaft. Weitere Gegner sind der Irak und Norwegen





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