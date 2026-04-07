Frankreich-Reise: Zwischen Bordeaux und Lyon – Atlantik, Kultur und Genuss

Entdecken Sie auf dieser 11-tägigen Reise die Vielfalt Frankreichs! Von Bordeaux bis Lyon erwarten Sie Atlantikblicke, kulinarische Genüsse und kulturelle Höhepunkte. Besuchen Sie die Dune du Pilat, probieren Sie Austern in Arcachon, erkunden Sie historische Städte und genießen Sie die französische Lebensart.

Diese Reise ist eine fesselnde Entdeckungsreise durch Frankreich , die von Bordeaux bis nach Lyon führt und eine perfekte Mischung aus atemberaubenden Atlantikblicken, unvergesslichen kulinarischen Erlebnissen und tiefgreifender Kultur bietet. Die Reise beginnt in der eleganten Weinstadt Bordeaux , wo Sie die beeindruckenden Kunstprojektionen in den Bassins des Lumières erleben.

Von dort aus führt die Route zu den unberührten Landschaften der Dune du Pilat, der höchsten Sanddüne Europas, und weiter in die Austern-Hochburg Arcachon. Die Reise entfaltet sich in all ihrer Pracht zwischen der Dordogne und den Pyrenäen. Sie entdecken die charmante Region Bergerac, die Heimat berühmter Weine und des Romanhelden Cyrano de Bergerac, und tauchen in die Welt der Frühgeschichte ein, indem Sie das Nationalmuseum für Frühgeschichte in Les Eyzies besuchen. Weiter geht es zum Château des Milandes, das durch Josephine Baker weltberühmt wurde. Die malerischen Gassen von Sarlat-la-Canéda, ein Juwel des Mittelalters und der Renaissance, laden zu einem Spaziergang ein. Erleben Sie das Jungpaläolithikum in Roque Saint-Christophe, einem seit Tausenden von Jahren genutzten Siedlungsplatz, und bestaunen Sie die Höhlen von Lascaux, einen naturgetreuen Nachbau der berühmten Höhle. \Die Reise setzt sich fort mit einem Besuch von Beynac, einem der schönsten Dörfer Frankreichs, und einer entspannten Gabarre-Fahrt auf der Dordogne. Rocamadour, ein uralter Wallfahrtsort, erwartet Sie mit seinen heiligen Kirchen und Kapellen. Im Quercy besuchen Sie die Grotte du Pech Merle mit ihrer jungpaläolithischen Höhlenmalerei und erkunden den bezaubernden Ort Saint-Cirq-Lapopie. In Cahors bewundern Sie die berühmte Pont Valentré. Ein weiterer Höhepunkt ist der Besuch des prachtvollen romanischen Kreuzgangs im Kloster Moissac, einem UNESCO-Weltkulturerbe. Die Reise führt Sie weiter in die historische Hauptstadt der Gascogne, nach Auch. Ein unvergessliches Erlebnis ist der Besuch des Cirque de Gavarnie, einem beeindruckenden Talschluss im Pyrenäen-Nationalpark. Optional können Sie die Grotte de Massabielle und den Wallfahrts-Komplex in Lourdes besuchen. Über die grandiosen Pyrenäenpässe, vorbei an den berühmten Teilstrecken der „Tour de France“, erreichen Sie Toulouse, die „Ville Rose“. Ein Stadtrundgang führt Sie zur Jakobinerkirche und zur romanischen Basilika Saint-Sernin. Schließlich erreichen Sie Carcassonne, eine der großartigsten Städte Südfrankreichs, umgeben von mittelalterlichen Mauern, wo ein Stadtrundgang durch die Oberstadt und die Möglichkeit zum Besuch des Grafenschlosses auf Sie warten.\Die Reise bietet nicht nur beeindruckende Landschaften und kulturelle Schätze, sondern auch kulinarische Höhepunkte. Verkosten Sie die berühmten Austern in Arcachon, genießen Sie die Weine von Bergerac, entdecken Sie den Roquefort-Käse und lassen Sie sich von den regionalen Spezialitäten der Auvergne verwöhnen. Die Reise ist eine Hommage an die französische Lebensart, die Genuss, Kultur und unvergessliche Erlebnisse miteinander verbindet. Der Flug beginnt in Wien mit Swiss nach Bordeaux oder Lyon, je nach Reisedatum. Dies ist eine außergewöhnliche Frankreich-Erfahrung, die Sie nicht verpassen sollten. Erkunden Sie Frankreich in all seinen Facetten und lassen Sie sich von der Schönheit und Vielfalt dieses einzigartigen Landes verzaubern. Die Reise verspricht unvergessliche Momente und tiefe Einblicke in die Geschichte, Kultur und Gastronomie Frankreichs. Diese einzigartige Reise führt durch eine Vielzahl an historischen Orten, bietet atemberaubende Ausblicke und unvergessliche Geschmackserlebnisse. Sie werden die Schönheit Frankreichs in vollen Zügen genießen und unvergessliche Erinnerungen schaffen





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