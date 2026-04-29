Frankreich legt mit Ausstiegsplan aus fossilen Energien die Latte hoch

Frankreich hat auf einer internationalen Konferenz in Kolumbien einen nationalen Fahrplan für den Ausstieg aus fossilen Energieträgern vorgestellt. Dieser Fahrplan sieht das Ende der Kohlenutzung bis 2030, des Öls bis 2045 und des Erdgases bis 2050 vor. Die Konferenz dient als Reaktion auf die langsamen Fortschritte in der internationalen Klimapolitik.

Frankreich hat auf der internationalen Konferenz für einen Ausstieg aus fossilen Energien in Santa Marta, Kolumbien , einen ambitionierten nationalen Fahrplan vorgelegt, der die Messlatte für die Gespräche deutlich erhöht.

Dieser Fahrplan, der von Benoît Faraco, dem Leiter der französischen Delegation, präsentiert wurde, beinhaltet konkrete Zeitrahmen für die schrittweise Abschaltung von Kohle, Öl und Erdgas. Frankreich strebt an, bis 2030 vollständig auf Kohle zu verzichten, bis 2045 die Nutzung von Öl zur Energiegewinnung einzustellen und bis 2050 den Ausstieg aus Erdgas zu vollziehen. Faraco betonte, dass Frankreich damit voraussichtlich eines der wenigen Länder sein wird, das klare Fristen für alle fossilen Brennstoffe festgelegt hat.

Obwohl Frankreich bereits einen relativ geringen Anteil seines Stroms aus fossilen Quellen bezieht, da es stark auf Kernenergie setzt, und die genannten Ziele grundsätzlich nicht neu sind, stellt die Zusammenfassung dieser Ausstiegsdaten unter einem übergeordneten Ziel – der vollständigen Abkehr von klimaschädlichen fossilen Energieträgern – einen bedeutenden Schritt dar. Experten weisen darauf hin, dass bisher kein anderer Staat einen so eindeutigen und umfassenden Ausstiegsplan vorgelegt hat.

Dies sendet ein starkes Signal an die Teilnehmer der Konferenz in Santa Marta und könnte die Diskussionen entscheidend beeinflussen. Die Konferenz, die von Kolumbien und den Niederlanden organisiert wurde, versammelt Regierungsvertreter aus über 50 Ländern, darunter auch Österreich, um über den globalen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen zu beraten. Es wird jedoch nicht mit verbindlichen Beschlüssen gerechnet.

Stattdessen soll ein Bericht erstellt werden, der die wichtigsten Punkte zusammenfasst, an denen in Zukunft weiter gearbeitet werden muss, um einen globalen Ausstieg zu erreichen. Die Initiative für diese Konferenz entspringt der Frustration über die langsamen Fortschritte und die oft langwierigen Verhandlungen auf UNO-Ebene. Dort blockieren insbesondere ölproduzierende Länder wie Saudi-Arabien regelmäßig ehrgeizige Beschlüsse. Die Gespräche in Santa Marta finden zudem vor dem Hintergrund eines deutlichen Anstiegs der Öl- und Gaspreise statt, der durch die Spannungen im Iran ausgelöst wurde.

Dieser Preisanstieg verstärkt die Notwendigkeit, alternative Energiequellen zu entwickeln und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Die Konferenz bietet eine Plattform für einen offenen Dialog und die Entwicklung von Strategien, die über die bestehenden politischen Hindernisse hinausgehen. Es ist ein Versuch, den globalen Wandel hin zu einer nachhaltigeren Energieversorgung zu beschleunigen, indem ein stärkerer politischer Wille und konkrete Maßnahmen demonstriert werden. Die Erwartungen an die Konferenz sind hoch, auch wenn keine unmittelbaren, verbindlichen Ergebnisse zu erwarten sind.

Der Fokus liegt auf der Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses und der Identifizierung von Schlüsselbereichen für zukünftige Zusammenarbeit. Die Präsentation des französischen Ausstiegsplans dient als Katalysator für diese Bemühungen und unterstreicht die Möglichkeit, dass ambitionierte Ziele durch entschlossenes Handeln erreicht werden können





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frankreich Fossile Energien Ausstieg Klimapolitik Konferenz Kolumbien Niederlande Kohle Öl Erdgas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Simone Lugner überrascht mit neuem LookDie Witwe von Richard Lugner präsentiert auf Social Media einen frühlingshaften neuen Look.

Read more »

Serbiens Präsident Vučić erwägt Wahlen in den SommerferienEigentlich sollte in einer Demokratie allen an einer hohen Wahlbeteiligung gelegen sein. Doch Serbiens Machthaber liebäugeln nun mit einem Wahltermin mitten in der Urlaubszeit.

Read more »

„Mit Champagner herumzuspritzen ist respektlos“Während man in Frankreich auch als Durchschnittsverdiener ins Sterne-Restaurant gehe, werde in Österreich als Erstes beim Essen gespart, sagt Konstantin Wolf, Miteigentümer des...

Read more »

Pflegemangel: Ex-Direktorin einer Wiener Seniorenresidenz vor GerichtWIEN. Am Mittwoch hat am Landesgericht der Strafprozess gegen eine ehemalige Direktorin einer Wiener Seniorenresidenz begonnen.

Read more »

Waldviertel: Was passiert, kauft eine Architektin einen alten Hof?Wie Architektin Christine Diethör einen leerstehenden Bauernhof in Weitersfeld in den gemütlichen Widderhof verwandelte.

Read more »

Ein schwuler Mann auf einer Insel ErzkonservativerIn Douglas Stuarts „John of John“ kehrt ein schwuler Mann nach dem Studium auf die Äußeren Hebriden zurück. Die Verhältnisse sind erzkonservativ. Ein Roman wie eine Fernsehserie.

Read more »