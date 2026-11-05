Frankreich: Hunderttausende bei Protesten gegen soziale Krise

Massive Demonstrationen in Frankreich fordern höhere Löhne. Der Staat reagiert mit sozialer Konferenz, doch Gewerkschaften kündigen weiteren Kampf an.

Tausende Menschen sind am Donnerstag in Frankreich auf die Straßen gegangen, um gegen die wirtschaftliche Notlage und die Politik der Regierung zu demonstrieren. Die Pariser Tageszeitung bezeichnete diese Demonstrationen als die größten seit Beginn der Bewegung im vergangenen September.

Zahlreiche Gewerkschaften hatten zu einer landesweiten Mobilisierung aufgerufen, um höhere Gehälter und bessere Mindestlöhne einzufordern. Die Spannung war vorab hoch, da Medien und Behörden von einem potenziell gewalttätigen "schwarzen Donnerstag" ausgegangen waren.

Mobilisierung und Teilnehmerzahlen

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Das französische Innenministerium gab am Abend an, dass in Paris etwa 600.000 Menschen an der Kundgebung teilgenommen hatten. Die Gewerkschaften selbst hatten versucht, bis zu 1,6 Millionen Menschen auf die Straße zu bringen. Auch die Tageszeitung "Le Monde" berichtete von ähnlich hohen Zahlen. Dieser vierte Akt der Proteste gegen die hohen Lebenshaltungskosten und die Sparmaßnahmen der Regierung übertraf deutlich die Teilnehmerzahl der Demonstrationen vom 17. Oktober. Damals waren die Ausschreitungen noch stärker ausgeprägt gewesen.

Regierungsreaktion und Verhandlungen

Als direkte Reaktion auf die massive Mobilisierung kündigte Premierminister Sebastien Lecornu eine Sozialkonferenz für den kommenden Montag an. Diese Gespräche mit Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden sollen Lösungen für die Probleme bei den Kaufkraftfragen und den Löhnen finden. Das Arbeitsministerium hat den Auftrag erhalten, seine Beratungen in dieser Angelegenheit bis zum kommenden Sonntag abzuschließen. Gleichzeitig setzt der Minister für öffentliche Finanzen seinen Dialog mit den Vertretern des öffentlichen Dienstes fort.

Gewerkschaften bleiben strikt

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Trotz der Ankündigung von Verhandlungen kündigten die Gewerkschaften keine Ruhe an. Sie erklärten, der Kampf werde so lange fortgesetzt, bis die Regierung und die Arbeitgeber in die Knie gezwungen seien. Solange keine konkreten Antworten auf die Forderungen nach höheren Löhnen, besseren öffentlichen Diensten und gerechteren Studienbedingungen sowie sozialer Absicherung gegeben werden, werde die Mobilisierung der Bevölkerung weitergehen. Die Lage im Land wird als prekär beschrieben, wobei die Wut in der Bevölkerung groß sei.

Unruhen und Polizeieinsatz

Bei den Kundgebungen kam es in verschiedenen Städten zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei, insbesondere in Lyon und Nantes. In Paris gingen die Behörden gegen unangemeldete Protestzüge vor. In einem Vorort von Toulouse legten Randalierer einen Brand in einer Schule. Ein großes Polizeiaufgebot sollte Ausschreitungen verhindern; landesweit waren 70.000 Beamte im Einsatz. Die Beamten wurden unter anderem mit Steinen, Boulekugeln und improvisierten Sprengsätzen beworfen. In Straßburg wurde eine Puppe, die einen Bereitschaftspolizisten abbilden sollte, in Brand gesetzt, woraufhin die Justiz eingeschaltet wurde.

Wirtschaftliche Hintergründe

Der Aufruf zu einem Generalstreik stieß eher auf mäßiges Echo; vor allem Beschäftigte im öffentlichen Dienst folgten ihm. Ein Teil des Schulpersonals beteiligte sich, einige Postämter blieben geschlossen, und es gab Einschränkungen im Regionalverkehr. Die Gewerkschaften beklagen einen beispiellosen sozialen Abstieg, da Kraftstoff, Lebensmittel, Mieten, Gas und Strom teurer werden, während die Löhne und Renten stagnieren. Marylise Leon von der CFDT forderte eine Erhöhung des Mindestlohns um 100 Euro netto pro Monat. Derzeit liegt der Bruttostundenlohn bei 12,31 Euro. Die CGT-Kritik an der Regierung lautet, Frankreich sei zu einem Niedriglohnland geworden.