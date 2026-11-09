Frankreich erhöht Mindestlohn: Regierung reagiert auf Demonstrationen

Frankreichs Regierung beschleunigt die Mindestlohnerhöhung auf Dezember. Gewerkschaften kritisieren das Angebot als zu gering und planen neue Proteste.

Die französische Regierung hat am Montag eine beschleunigte Anpassung des gesetzlichen Mindestlohn s bekanntgegeben. Arbeitsminister Jean-Pierre Farandou gab an, dass die Erhöhung bereits zum 1. Dezember statt wie geplant im Januar in Kraft tritt. Diese Entscheidung folgt auf wochenlange Demonstrationen in ganz Frankreich, bei denen sich Tausende Menschen gegen die hohen Lebenshaltungskosten und die sinkende Kaufkraft ihrer Bevölkerung wandten.

Konkrete Zahlen zur Lohnanpassung

Der gesetzliche Bruttomindestlohn steigt laut den Angaben der Regierung um 1,6 Prozent an. Konkret bedeutet dies für Vollzeitbeschäftigte mit einer 35-Stunden-Woche einen Anstieg des monatlichen Bruttobetrags von rund 1.867 Euro auf etwa 1.897 Euro. Im Netto bringt diese Erhöhung den Arbeitnehmern einen Anstieg von rund 1.478 Euro auf 1.502 Euro. Dies entspricht einer zusätzlichen Monatsleistung von gerade einmal 24 Euro für die Betroffenen.

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Position der Regierung und Branchenverantwortung

Arbeitsminister Jean-Pierre Farandou betonte, dass der Mindestlohn im laufenden Jahr insgesamt um 5,3 Prozent angehoben wurde. Neben der beschleunigten Anpassung forderte Farandou die einzelnen Branchen auf, auch die Mindestgehälter in ihren Kollektivverträgen entsprechend zu erhöhen. Premierminister Sébastien Lecornu hatte zuvor Vertreter von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu einem Sozialgipfel eingeladen, um zu klären, welche Maßnahmen zur Stärkung der Kaufkraft tatsächlich umsetzbar sind.

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Scharfe Kritik der Gewerkschaften

Gewerkschaftschefin Sophie Binet bezeichnete die Ankündigung der Regierung als Enttäuschung. In ihrer Rechnung wären rund 18 Euro netto durch die reguläre Anpassung im Januar ohnehin dazugekommen. Der zusätzliche Zuschlag der Regierung beträgt somit laut ihrer Berechnung nur rund fünf Euro. Der Gewerkschaftsbund CGT spricht daher von sogenannten Bröseln und hat für den 17. November bereits einen neuen landesweiten Streik- und Protesttag angekündigt, um ihren Unmut über die als unzureichend empfundene Leistung zu äußern.

Reaktion und weitere Proteste

Ob die beschleunigte Maßnahme die angespannte Stimmung in Frankreich beruhigen kann, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass für die Gewerkschaften das zusätzliche Lohnplus von rund fünf Euro deutlich zu wenig ist. Die Proteste der Vergangenheit zeigen, dass die Spannungen bezüglich der wirtschaftlichen Lage der Bevölkerung weiterhin hoch bleiben. Die Ankündigung des neuen Streiktermins unterstreicht die anhaltende Bereitschaft der Arbeitskräfte, sich aktiv gegen die wahrgenommene Unterversorgung zur Wehr zu setzen.