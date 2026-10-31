Schockierende Bilder aus Frankfurt: Nach einer friedlichen Demo von Gen Z und Schülern kommt es zu schweren Ausschreitungen, Plünderungen und Gewaltexzessen in der Innenstadt.

Am vergangenen Samstagabend wurden die Straßen der Frankfurt er Innenstadt Schauplatz schockierender Szenen roher Gewalt und krimineller Ausschreitungen. Junge Männer traten gegen Schaufensterscheiben, schlugen mit Pflastersteinen und nutzten ausgerissene Verkehrsschilder, um das Glas zu zerstören. Als die Ladenscheiben brachen, drangen mehrere, teils dunkel gekleidete und vermummte Personen in die Geschäfte ein. Sie plünderten die Läden, griffen nach Turnschuhen und anderen Gegenständen und verschwinden dann schnell wieder in der Dunkelheit. Ein Waffengeschäft wurde ebenfalls Ziel der Angreifer, wobei die Polizei später zwei sicher gestellte Waffen vorfand.

Eskalation und Plünderungen in der Innenstadt

Die Lage eskalierte weiter, als Randalierer an anderer Stelle Absperrgitter für Baustellen auf der Straße warfen und Müll in Brand setzten. Böller flogen gegen einen Wasserwerfer der Polizei, der mühsam versuchte, die Situation wieder unter Kontrolle zu bekommen. Um weitere Schäden und Gefahren zu verhindern, sperrten die Beamten schließlich die Zeil, eine der belebtesten Einkaufsstraßen Deutschlands, kurzerhand ab. Das Spezialeinsatzkommando wurde alarmiert und eingesetzt. Bis zum späten Abend wurden vorläufig mehr als dreißig Personen festgenommen. Die Bilder erinnerten an Diskussionen in Deutschland über mögliche Zustände, wie sie jüngst in Frankreich bei Sozialprotesten auftraten, wo es zu ähnlichen Plünderungen und einer enormen Gewaltentladung kam.

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Friedlicher Start der Jugenddemonstration

Alles hatte zunächst so friedlich begonnen. Hunderte Jugendliche, überwiegend Schüler und Studierende, hatten sich an der Weseler Werft am Mainufer versammelt. Das Motto der Bewegung war dabei klar: Es ging um Bildung, soziale Gerechtigkeit und Frieden. Neben der Gruppe "Gen Z regelt" hatten sich andere Verbände angeschlossen, die auf der Bühne für ihre Anliegen warben. Bunte Kostüme und selbstgemachte Plakate prägten das Bild. Doch bereits bei diesem Start waren einzelne Teilnehmer vermummt. Der Start des Demozugs verzögerte sich, da die Polizei darauf drang, dass die Masken entfernt werden müssen, um die Identifizierung zu ermöglichen. Als der Zug schließlich in Bewegung kam, zählten die Behörden in der Spitze zwischen acht- und neuntausend überwiegend junge Menschen.

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Konflikt mit der Polizei und vorzeitige Auflösung

Auf den Plakaten der Demonstranten standen Forderungen wie "Kein Geld für Bildung. Aber für Waffen?", "Wehrpflicht ab 67" oder "Milliardäre verschmutzen das Stadtbild". Der friedliche Zug wurde jedoch wiederholt gestoppt, weil aus der Menge heraus Böller und Feuerwerkskörper explodierten. Das Schema wiederholte sich: Pyrotechnik aus der Menge führte zu einem Stopp des Zugs, gefolgt von Appellen der Polizei, bevor es weiterging. Dieser Zustand quälte sich so durch die Stadt. Hessens Innenminister Roman Poseck von der CDU erklärte später, dass rund einhundert gewalttätige Linksextremisten sich unter die friedlichen Demonstranten eingereiht hatten. Mit einbrechender Dunkelheit wurde die Stimmung aggressiver. Es wurden Parolen wie "Ganz Frankfurt hasst die Polizei" und "Revolution" skandiert. Totenkopf-Flaggen und Fahnen der "Antifaschistischen Aktion" waren zu sehen.

Politische Reaktionen auf die Gewaltexzesse

Als ein Wasserwerfer und ein Panzerfahrzeug der Polizei vorfuhren, versuchte diese an einer Kreuzung, die Gruppen zu trennen. Die friedlichen Demonstranten sollten weiterziehen, während die Krawallmacher abgespalten werden sollten. Als dies nicht gelang, wurde die Demonstration wegen des unfriedlichen Verlaufs vorzeitig beendet. Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten Schüler und Studenten bereits weg oder hatten die Demonstration verlassen. Doch für die Polizei ging es erst jetzt richtig los. An der Konstablerwache standen sich Polizisten mit Helmen und aggressive Gruppen gegenüber. Zahlreiche Schaulustige, einige mit Corona-Masken, Halloweenverkleidungen oder hochgezogenen Schals, strömten herbei, was die Lage insgesamt diffus und unübersichtlich machte. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein sprach von "Gewaltexzessen" und betonte, dass sich Aggressoren außerhalb der Gesellschaft stellten. Innenminister Poseck kündigte ein hartes Durchgreifen an, da er eine verheerende Verbindung von Linksextremisten und gewalttätigen Jugendlichen sah, die ein enormes Aggressionspotenzial entluden.