Frank Stronach wegen sexueller Nötigung und Belästigung verurteilt

Der 93-jährige Magna-Gründer Frank Stronach ist in Toronto in zwei von fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Die Vorwürfe reichen fast 50 Jahre zurück. Ein zweiter Prozess folgt 2027.

Der kanadische Sender CBC berichtete am Freitag über das Urteil gegen den 93-jährigen Industriellen Frank Stronach . Der Magna -Gründer wurde in Toronto in zwei von fünf Anklagepunkten für schuldig befunden: je einmal wegen sexueller Nötigung und sexueller Belästigung.

In den übrigen drei Punkten sprach ihn die Richterin Anne Molloy frei. Stronach hatte die Vorwürfe stets bestritten. Das Verfahren in Toronto ist der erste von zwei Prozessen, denen sich der aus Österreich stammende Milliardär stellen muss. Ursprünglich waren zwölf Anklagepunkte gegen ihn erhoben worden, doch die Staatsanwaltschaft zog fünf zurück, und die Richterin signalisierte in zwei weiteren Punkten einen Freispruch.

Die Vorwürfe reichen fast 50 Jahre zurück und decken in diesem Prozess den Zeitraum von 1977 bis 1990 ab. Insgesamt haben dreizehn Frauen Anschuldigungen gegen Stronach erhoben, im aktuellen Prozess ging es um sieben von ihnen. Die verbleibenden Vorwürfe sollen nun nicht mehr im Herbst dieses Jahres in Newmarket, Ontario, verhandelt werden, sondern der Jury-Prozess wurde auf Mai 2027 verschoben und auf vier Wochen angesetzt.

Stronach, der einst zu den reichsten Kanadiern zählte, hatte Magna International aufgebaut, einen der weltweit größten Automobilzulieferer. Danach engagierte er sich in der österreichischen Politik und gründete die Partei Team Stronach. Das Urteil hat in Kanada und Österreich für großes Aufsehen gesorgt, vor allem wegen des hohen Alters des Angeklagten und der langen zurückliegenden Taten. Die Staatsanwaltschaft zeigte sich zufrieden mit dem Schuldspruch in zwei Punkten und betonte die Bedeutung der Glaubwürdigkeit der Opfer.

Stronachs Anwälte kündigten an, das Urteil zu prüfen und möglicherweise Berufung einzulegen. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Herausforderungen der Strafverfolgung bei jahrzehntealten Vorwürfen und die Frage nach der Verjährung. Der zweite Prozess, der 2027 stattfinden soll, wird sich mit den Vorwürfen der übrigen sechs Frauen befassen. Medienberichten zufolge könnte Stronach im Falle einer Verurteilung eine mehrjährige Haftstrafe drohen, obwohl sein Alter und Gesundheitszustand berücksichtigt werden müssten.

Die Entscheidung der Richterin, die Jury im ersten Prozess nicht mitzuentscheiden, sondern selbst das Urteil zu fällen, wurde von einigen Rechtsexperten als unüblich bezeichnet. Der Fall Stronach bleibt einer der prominentesten Sexualstrafprozesse in der kanadischen Geschichte. Die Opfer haben sich in sozialen Medien und Interviews erleichtert gezeigt, dass ihre Aussagen endlich Gehör gefunden haben. Der Ausgang des Verfahrens könnte auch Auswirkungen auf ähnliche Fälle haben, in denen es um Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe in Wirtschaftskreisen geht.

Stronach selbst schwieg nach der Urteilsverkündung. Sein Anwaltsteam betonte, dass der Mandant weiterhin unschuldig sei und die Beweise nicht ausreichten. Die öffentliche Reaktion war gemischt, mit einigen Stimmen, die die Verurteilung als späte Gerechtigkeit feierten, und anderen, die das Verfahren als zu spät und unfair gegenüber einem Hochbetagten kritisierten. Fest steht, dass der Fall noch lange juristische und gesellschaftliche Nachwirkungen haben wird





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