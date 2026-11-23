Der ehemalige Kapitän der Costa Concordia, Francesco Schettino, hat nach neun Jahren Haft das Gefängnis verlassen. Seine Reststrafe verbüßt er nun in einem Altersheim in Meta.

Francesco Schettino, der ehemalige Kapitän der Kreuzfahrtschiffskatastrophe der Costa Concordia, hat das Gefängnis Rebibbia in Rom offiziell verlassen. Der 64-jährige Mann war nach mehr als neun Jahren Haftentlassung aus der Justizvollzugsanstalt entlassen worden. Seit dem Datum der Entlassung unterliegt er einem speziellen alternativen Strafvollzug. Schettino hat nun seinen Wohnsitz in einem Altersheim in der italienischen Stadt Meta in der Nähe von Neapel bezogen.

Beginn des alternativen Strafvollzugs in Meta

Das römische Strafvollstreckungsgericht hatte die Entscheidung für den Ersatz der Freiheitsstrafe durch eine Maßnahme außerhalb der Anstalt getroffen. Die Richter prüften dabei umfassend die Resozialisierungsbemühungen und das Verhalten des Inhaftierten während seiner gesamten Haftzeit. Die Behörde genehmigte die Entlassung unter der Bedingung, dass Schettino gemeinnützige Tätigkeiten ausübt. Zudem muss er ein strengen Regeln unterworfenes Programm einhalten, um die Sicherheit der Allgemeinheit zu gewährleisten.

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Schettino hat seine Gefängnisstrafe ursprünglich im Mai 2017 angetreten. Die vollständige Verbüßung der verbleibenden Haftzeit ist für das Jahr 2030 geplant. Durch die Arbeit in einem Seniorenheim und die Teilnahme an den vorgeschriebenen Maßnahmen soll er seinen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Diese Phase der Strafvollstreckung markiert den Übergang von der Isolierung in der Haftanstalt zu einem kontrollierten Leben in der freien Gesellschaft.

Hintergrund des Unglücks vor Giglio und die Rolle Schettinos

Die Grundlage für dieses Verfahren bildet die Schiffsbruchskatastrophe der Costa Concordia am 13. Jänner 2012. Das Schiff kollidierte vor der Insel Giglio in der Toskana mit einem Felsen und sank daraufhin. An Bord befanden sich zu diesem Zeitpunkt mehr als 4.200 Menschen. Das Unglück forderte insgesamt 32 Todesopfer, was es zu einer der schwersten maritime Katastrophen in der jüngeren europäischen Geschichte machte.

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Francesco Schettino wurde wegen dieses Unglücks zu einer Gesamthaftstrafe von 16 Jahren und einem Monat verurteilt. Die Kritik an ihm war bereits kurz nach dem Ereignis enorm, da er das sinkende Schiff verließ, während die Evakuierung der Passagiere noch nicht abgeschlossen war. Diese Entscheidung wurde international als schwerwiegender Verstoß gegen die maritime Verantwortung gewertet. Alle 77 österreichischen Passagiere, die sich an Bord befanden, überlebten die Katastrophe ohne Verletzungen.

Aktuelle Situation und verpasste rechtliche Schritte

Bei seiner Ankunft im Altersheim in Meta traf Schettino zunächst nur engste Familienangehörige. Medienberichten zufolge sah er sich dort wieder mit seiner Tochter und seiner Schwester. In der Öffentlichkeit trat er zunächst nicht auf, was auf eine gewisse Zurückhaltung oder den Schutz der Privatsphäre hindeuten könnte. Sein Auftreten bleibt somit im Schatten der medialen Aufmerksamkeit, die das Unglück einst auslöste.

Rechtliche Bemühungen, das Urteil zu ändern, sind vorerst gescheitert. Im Jahr 2023 hatte Schettino mit einem Antrag auf eine Neuauflage des Verfahrens vor dem italienischen Obersten Gerichtshof keinen Erfolg. Damit bleibt das ursprüngliche Urteil von 2017 rechtskräftig und bildet die Grundlage für den aktuellen Vollzug der Strafe. Bis zum Jahr 2030 muss er die restlichen Bedingungen der Strafe erfüllen, ehe die Haftstrafe vollständig verbüßt sein wird.