Frances Tiafoe: US-Tennis-Profi bietet Tausch für gestohlenen Schläger an

Der US-amerikanische Tennis-Profi Frances Tiafoe hat seinen Sieg in der zweiten Runde der French Open mit den Fans gefeiert. Sein Tennis-Schläger wurde jedoch entwendet und er bot dem Fan, der ihn gestohlen hatte, einen Tausch an.

Der US-amerikanische Tennis-Profi Frances Tiafoe hat seinen Sieg in der zweiten Runde der French Open mit den Fan s gefeiert. Nachdem er seinen Gegner Hubert Hurkacz in fünf Sätzen besiegt hatte, wurde ihm sein Tennis-Schläger jedoch entwendet.

Der 28-Jährige nahm die Situation mit Humor und bot dem Fan, der seinen Schläger gestohlen hatte, einen Tausch an. Er bot ihm zwei Tickets für sein nächstes Match an. Offenbar hatte Tiafoe Erfolg, denn kurze Zeit später wurde sein Schläger wieder aufgetaucht. Ein Mitglied seines Teams wurde mit einem Fan gesehen, der den Schläger zurückgegeben hatte.

Tiafoe scherzte in einer Instagram-Story, dass der Fan seinen Schläger behalten solle. Der Vorfall fand auf Platz 14 der French Open statt und sorgte für Aufmerksamkeit. Tiafoe ist bekannt für seine Humor und sein Engagement für seine Fans





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