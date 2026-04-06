FPÖ warnt vor 'Dammbruch': Kritik an ÖVP-Migrationsplänen und drohende Asyl-Welle

Die FPÖ äußert sich kritisch zu den Migrationsplänen von Innenminister Karner und warnt vor einer drohenden Asyl-Welle. Sie kritisiert die geplante 'sehr niedrige Quote' beim Familiennachzug und den EU-Asyl- und Migrationspakt. Die Partei fordert härtere Maßnahmen und ein Verbotsgesetz gegen den politischen Islam.

FPÖ warnt vor drohender Asyl -Welle nach Äußerungen von Innenminister Karner . In einem APA-Interview hat sich der Innenminister zu seinen Plänen in Bezug auf Sicherheit und Migration geäußert. Karner befürwortet beispielsweise den Einsatz von Fußfesseln für islamistische Gefährder. Bezüglich des Familiennachzug s, dessen Stopp zur Jahresmitte ausläuft, plant er, die Quote auf einem sehr niedrigen Niveau zu halten. Die FPÖ reagiert mit deutlicher Kritik auf diese Pläne.

Der FPÖ-Generalsekretär zeigte sich skeptisch gegenüber den Ankündigungen der ÖVP und bezeichnete diese als 'weitere Fata Morgana'. Er wies darauf hin, dass die Ankündigung von Rückkehrzentren für Migranten außerhalb der EU, die laut dem Innenminister im Jahr 2027 kommen sollen, bereits vom ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz im Jahr 2018 versprochen wurde, aber bis heute keine Umsetzung erfolgte. Die FPÖ sieht in der aktuellen Politik der ÖVP eine unzureichende Reaktion auf die Herausforderungen im Bereich Asyl und Migration. Die Partei kritisiert insbesondere die geplante 'sehr niedrige Quote' beim Familiennachzug und befürchtet einen 'Dammbruch', da durch den aktuellen Stopp zehntausende Anträge auf Eis gelegt wurden. Diese würden nun aus der Hemmung gelöst werden, was zu einer erneuten 'Lawine an Zuwanderung' führen könnte. Die Freiheitlichen betonen, dass es in Österreich ein Verbotsgesetz gegen den politischen Islam und die konsequente Abschiebung aller Gefährder sowie illegaler Einwanderer brauche. Die FPÖ kritisiert ebenfalls den EU-Asyl- und Migrationspakt, da dieser ihrer Meinung nach die Kontrolle der eigenen Grenzen an die EU abgegeben habe. Sie warnen davor, dass Österreich dadurch noch mehr Migranten aufnehmen müsse. Schnedlitz ortet zudem eine 'weitere klassische Fata Morgana der ÖVP für die Wähler'. Positiver bewerten die Freiheitlichen die Debatte um eine Fußfessel für Gewalttäter und Islamisten, betonen aber gleichzeitig, dass dieser Schritt nicht ausreichend sei. Eine Fußfessel habe noch keinen einzigen Terroranschlag verhindert, so der Freiheitliche. Das Fazit des Blauen: Die ÖVP agiere zu wenig, zu spät und nur auf Druck der FPÖ. Die FPÖ argumentiert, dass die ÖVP zu wenig Initiative zeige und lediglich auf den Druck der FPÖ reagiere. Sie betonen die Notwendigkeit von härteren Maßnahmen, um die Zuwanderung zu kontrollieren. Sie befürchten eine 'unkontrollierbare Kettenmigration' und warnen vor den Folgen der aktuellen Politik. Der FPÖ-Generalsekretär äußerte sich auch skeptisch gegenüber der geplanten 'sehr niedrigen Quote' beim Familiennachzug und warnte vor einem möglichen Anstieg der Asylanträge. Die FPÖ kritisiert insbesondere die geplante 'sehr niedrige Quote' beim Familiennachzug und befürchtet einen 'Dammbruch', da durch den aktuellen Stopp zehntausende Anträge auf Eis gelegt wurden. Die FPÖ-Position deutet auf eine grundsätzliche Ablehnung der aktuellen Migrationspolitik der ÖVP hin und fordert eine deutlich restriktivere Vorgehensweise. Man fordert ein Verbotsgesetz gegen politischen Islam, konsequente Abschiebungen von Gefährdern und illegalen Einwanderern und eine Rücknahme des EU-Asyl- und Migrationspakts





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