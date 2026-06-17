FPÖ: Von der Gründung bis zur heutigen Engführung unter Herbert Kickl

Ein Rückblick auf die Geschichte der FPÖ und ihre aktuelle Führungsstruktur, die der Partei zu Rekordergebnissen verhilft.

Die Freiheitliche Partei Österreichs ( FPÖ ) feiert in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag. Gegründet wurde sie eigentlich am 3. November 1955, der Gründungsparteitag fand jedoch erst am 7.

April 1956 im Hotel Weißer Hahn in Wien-Josefstadt statt. Die Initiatoren der Vorgängerpartei, Herbert Kraus und Viktor Reimann, hatten eine liberale Partei im Sinn, die auch die nationalen Kräfte integrieren sollte, darunter viele ehemalige Nationalsozialisten. Doch dieses Vorhaben scheiterte: Die Nationalen übernahmen die Macht, gründeten die FPÖ neu und führten sie von Anfang an eng. Bei den ersten Wahlen stürzte die Partei daraufhin ab.

Heute hingegen zeigt sich ein ganz anderes Bild. Die enge Führung unter Herbert Kickl beschert der FPÖ die größten Erfolge ihrer Geschichte. Bei der Nationalratswahl 2024 erreichte sie erstmals Platz eins und führt seither überlegen alle Umfragen an. Der wesentliche Grund dafür liegt in Kickls Strategie: Er verzichtet weitgehend auf die herkömmlichen Medien und bespielt stattdessen seine eigenen Kanäle.

Quereinsteiger oder eigenständige Köpfe in den eigenen Reihen sind nicht erwünscht, Kickl selbst reicht als Person völlig aus. Auch programmatisch hält er sich zurück: Kritik an der Regierung genügt, um die Anhängerschaft zu mobilisieren. Mit rhetorischem Talent und eingängigem Marketing hat er eine treue Fangemeinde aufgebaut, die stetig wächst. Dabei baut er auf der Tradition der freiheitlichen Partei auf, spitzt deren Versprechen aber noch zu: dass es in Österreich wieder so sein möge wie vermeintlich einmal war.

Die FPÖ spielt heute die Rolle der einzig wirklich konservativen Kraft im Land, rechtspopulistisch und kleinbürgerlich geprägt. Diese Entwicklung findet vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Verwerfungen statt: Selbst in Nobelbezirken wie Döbling steigt die Jugendkriminalität, Kinder bedrohen andere Kinder und rauben Geschäfte aus. Vielen Wählern erscheint die FPÖ als letzte Bastion der Ordnung. Ihr Aufstieg ist das Ergebnis einer tiefen Verunsicherung in der Bevölkerung.

Die enge Führung der Partei mag historisch an die Anfänge erinnern, doch die Folgen sind heute andere: Statt Abstürze bei Wahlen gibt es Rekordzustimmung. Der 70. Geburtstag wird am kommenden Samstag in der Wiener Hofburg gefeiert - mit einem Festakt, zu dem Bundespräsident Alexander Van der Bellen wohl nicht erscheinen wird. Herbert Kickl wird sich vermutlich staatsmännisch geben.

Anschließend steigt auf dem Wiener Stephansplatz ein Volksfest mit Schlager Musik. Als Hauptact tritt Roberto Blanco auf, doch der wahre Star des Abends ist Kickl selbst: So inbrünstig wie er beschwört sonst keiner die heile Welt





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