FPÖ prüft finanzielle Verflechtungen von Stadt Wien und WKW Wien nach Rucks Rücktritt

Die FPÖ Wien fordert den Stadtrechnungshof auf, die Geldflüsse zwischen der Stadt Wien, der WKW Wien und Bürgermeister Michael Ludwig ab 2015 bis 2025 auf Transparenz und Interessenkonflikte zu überprüfen.

Die Wiener Freiheitliche Partei (FPÖ) hat den Rücktritt von Walter Ruck als Präsident der Wirtschaftskammer Wien (WKW) nicht als Abschluss der Debatte gewertet, sondern sofort mit einem umfassenden Prüfansuchen reagiert. Am Dienstag präsentierte FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss gemeinsam mit dem Landesparteisekretär Lukas Brucker im Wiener Rathaus das formelle Gesuch an den Stadtrechnungshof. Der Fokus liegt dabei auf der tiefgreifenden Aufarbeitung der finanziellen Verflechtungen zwischen der Stadt Wien, ihren eigenständigen Unternehmen und verschiedenen Fonds sowie der WKW Wien, die sich über einen Zeitraum seit 2015 erstrecken. Die Partei will damit sicherstellen, dass die Verwendung öffentlicher Mittel, die tatsächliche Erbringung von Leistungen und die strikte Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben lückenlos dokumentiert und überprüft werden.

Prüfung von Geldflüssen und Beraterverträgen

Im Zentrum des Interesses stehen die finanziellen Beziehungen, die durch gemeinsame Projekte, Beratungsverträge und erhebliche Werbeausgaben geprägt sind. Die FPÖ Wien verlangt spezifische Transparenz darüber, welche konkreten Dienstleistungen von der Wirtschaftskammer und der Stadt Wien tatsächlich erbracht wurden und wer die entsprechenden Genehmigungen für die Zahlungen erteilt hat. Maximilian Krauss betonte, dass die Causa mit dem Weggang von Walter Ruck nicht erledigt sei, sondern nun eine systematische Prüfung des Geldflusses bei gemeinsamen Finanzierungen und Beraterverträgen erforderlich wird. Besonders wichtig ist den Antragstellendenn die Klärung, welchen persönlichen Einfluss Bürgermeister Michael Ludwig auf diese spezifischen Projekte und Finanzierungsentscheidungen genommen hat.

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Schwerpunkte: Doppelte Verrechnungen und Interessenkonflikte

Ein zentraler Bestandteil des Prüfersuchens betrifft die gemeinsame Finanzierung von Projekten durch die Stadt und die WKW. Die Freiheitlichen wollen vom Stadtrechnungshof überprüfen lassen, ob Leistungen möglicherweise mehrfach in Rechnung gestellt wurden. Lukas Brucker erklärte, dass eine einzelne Leistung nicht deswegen doppelt verrechnet werden dürfe, nur weil zwei Instanzen dafür bezahlen. Es soll geklärt werden, ob tatsächlich unterschiedliche Arbeitspakete abgearbeitet oder identische Leistungen doppelt abgerechnet wurden. Zusätzlich sollen Aufträge an Unternehmen untersucht werden, die wirtschaftliche Verbindungen zu Rudi Fußi, Wolfgang Rosam, McDonald's und Harald Mahrer aufweisen, um mögliche Interessenkonflikte aufzudecken.

Medienkooperationen und das Kopfverbot

Besonderes Augenmerk legt die Anfrage auf Medienkooperationen und die damit verbundenen Werbeausgaben, insbesondere bei drei Sonderausgaben des Magazins "Falstaff". Diese Publikationen sollen laut Angaben der FPÖ gemeinsam von der Stadt Wien und der Wirtschaftskammer finanziert, gefördert und in großem Umfang angekauft worden sein. Der Stadtrechnungshof soll nun den genauen Umfang dieser Finanzierungsanteile ermitteln und prüfen, ob die Ausgaben einem nachvollziehbaren öffentlichen Informationszweck dienten. Ein kritischer Punkt ist dabei die Einhaltung des sogenannten Kopfverbots, das die Abbildung von Politikern in entgeltlichen Veröffentlichungen öffentlicher Stellen einschränkt. Die Frage lautet, ob bei diesen Medienkooperationen die gesetzlichen Regularien gewahrt wurden.

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Zeitraum und betroffene Institutionen

Das Prüfersuchen der FPÖ deckt den Zeitraum von 2015 bis 2025 ab und bezieht bereits überprüfbare Vorgänge aus dem laufenden Jahr 2026 mit ein. Neben der zentralen Stadtverwaltung sollen auch städtische Beteiligungen und Fonds in die Untersuchung einbezogen werden, darunter die Wirtschaftsagentur Wien und der Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds (waff). Die Freiheitlichen argumentieren damit, dass jede Ausgabe öffentlichen Geldes den Nachweis ihres Verwendungszwecks und Nutzens erbringen muss. Wo Missstände festgestellt werden, fordern sie die Klärung der Verantwortlichkeiten und die Rückforderung unberechtigter Zahlungen, um die geforderte vollständige Transparenz im Wiener Verwaltungshandeln sicherzustellen.

Politische Implikationen und weitere Schritte

Die Initiative der FPÖ Wien zielt darauf ab, die politische und finanzielle Verantwortung für die beschriebenen Verflechtungen eindeutig zuzuordnen. Durch die Einbeziehung des Stadtrechnungshofs als unabhängige Kontrollinstanz soll gewährleistet werden, dass alle behördlichen Prozesse den gesetzlichen Standards entsprechen. Die Anfrage stellt eine direkte Reaktion auf die Vorwürfe dar, dass in der Vergangenheit möglicherweise zu viele Mittel in Projekte flossen, bei denen der Nutzen für die Wiener Bevölkerung nicht eindeutig nachweisbar war. Mit der Forderung nach vollständiger Transparenz will die Partei sicherstellen, dass künftige Finanzierungsmodelle zwischen der Stadt Wien und der WKW Wien strieter geregelt werden und jede einzelne Ausgabe transparent und nachvollziehbar dokumentiert ist, um dem öffentlichen Vertrauen in die kommunale Verwaltung gerecht zu werden.