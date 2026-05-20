FPÖ-Politiker Leo Lugner kritisiert Kinofilm "571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed" und die "Allahu Akbar"-Anzeige auf der Kinoleinwand für Kinder ab acht Jahren. Ein blauer Politiker, der in seinem Bereich etwas bewirken könnte, ist auf Tauchstation.

Leo Lugner ( FPÖ ) beim Fastenbrechen einer Türkisch-Islamischen Vereinigung im Jahr 2025. Im Kino seiner Gattin läuft gerade der Streifen rund um die Geburt Mohammeds.

"Allahu Akbar" auf der Kinoleinwand für Kinder ab acht Jahren. Das sorgt (nicht nur, aber vor allem) bei der FPÖ für Wirbel. Doch ein blauer Politiker, der zumindest in seinem Bereich etwas bewirken könnte, ist auf Tauchstation. Der Streifen "571 Rahmet Peygamberi Hz.

Muhammed" erzählt die Geschichte rund um die Geburt des islamischen Propheten und ist seit Kurzem in heimischen Kinos zu sehen – teilweise auf Türkisch, mit deutschen Untertiteln. User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum.

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