FPÖ plant Corona-U-Ausschuss trotz Verzögerung weiter

Die FPÖ beharrt auf einem Untersuchungs-ausschuss zur Pandemie. Gerald Hauser und Katayun Pracher-Hilander kritisieren die EU-Bewertung scharf und fordern eigene Expertise.

Die Freiheitliche Partei Österreichs setzt ihre Bemühungen um die Einsetzung eines Unabhängigen Untersuchungsausschusses zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie fort, obwohl das Gremium vorläufig noch nicht zusammentritt. Der EU-Abgeordnete Gerald Hauser und die Nationalratsabgeordnete Katayun Pracher-Hilander gaben am Freitag in Wien eine gemeinsame Pressekonferenz, um die Dringlichkeit des Vorhabens erneut zu unterstreichen. Hauser betonte dabei ausdrücklich, dass die geplante Untersuchung auch dann fortgesetzt werde, wenn andere politische Akteure das Thema vorerst ruhen ließen.

Verzögerung durch Pilnacek-Ausschuss

Die aktuelle Blockade des geplanten Corona-Untersuchungsausschusses resultiert aus der laufenden Arbeit des Pilnacek-U-Ausschusses. Durch die Verlängerung der Mandate dieses anderen Untersuchungsgremiums konnte der von der FPÖ initiierte Ausschuss zur systematischen Aufarbeitung der Pandemie bisher nicht konstituiert werden. Trotzdem signalisiert die Partei ihren Anhängern, dass die Aufarbeitung der als "Wahnsinn" bezeichneten Maßnahmen weiterhin eine hohe Priorität besitzt.

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Kritik an europäischer Aufarbeitung

Gerald Hauser führte seine Ablehnung der bisherigen politischen Bewertungen auf eine Veranstaltung des Gesundheitsausschusses des Europäischen Parlaments zurück, die in dieser Woche zu den Lehren aus der Pandemie stattfand. Hauser kritisierte scharf, dass unter den eingeladenen Experten keine einzige Person mit einer vom System abweichenden Meinung vertreten war. Er führte aus, wenn Täter über sich selbst zu Gericht sitzen, könne keine faire Ergebnisfindung erwartet werden.

Eigene Experten und Buchveröffentlichung

Im Gegensatz zur europäischen Bewertung will die FPÖ in ihrem geplanten österreichischen U-Ausschuss explizit Wissenschaftler und Experten einbinden, die die Eindämmungsmaßnahmen von Anfang an kritisiert haben. Hauser verwies dabei auf sein Buch "Raus aus dem Corona-Chaos", das er gemeinsam mit dem Arzt Hannes Strasser im Jahr 2022 veröffentlichte. Laut Hauser hätten sich die damals als Verschwörungstheorien diskreditierten Informationen als zutreffend erwiesen.

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Reaktion auf Kritik und Auszeichnungen

Trotz seiner Positionen sieht sich Hauser weiterhin mit Diffamierungen konfrontiert, darunter als Verschwörungstheoretiker, Fake-News-Verbreiter und Schwurbler. Als besondere Ironie empfand er den Erhalt des Satirepreises "Goldenes Brett vorm Kopf". Er akzeptierte diese Auszeichnung für den größten unwissenschaftlichen Unsinn des Jahres und fühlte sich in Gesellschaft der anderen Preisträger wohl, obwohl er die Preisverleihung durch eine von ihm als links beschriebene Organisation nicht persönlich besuchen wird.

Weiteres Vorgehen der FPÖ

Trotz der aktuellen rechtlichen und prozeduralen Hürden hält die FPÖ unerschüttert an ihren Plänen fest. Die Partei ist überzeugt, dass eine unabhängige Aufarbeitung in Österreich notwendig ist, um die Fehler der vergangenen Jahre transparent zu machen. Die angekündigte Einbeziehung kritischer Experten soll dabei eine Gegenstimme zur offiziellen Narrative bilden und die Legitimität der eigenen Forderungen nach einem U-Ausschuss untermauern.