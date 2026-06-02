FPÖ-Mitarbeiter: Ex-Identitäre in Parlament

Der Verfassungsschutzbericht hat ergeben, dass vier parlamentarische Mitarbeiter der FPÖ ehemalige Aktivisten der Identitären Bewegung sind. Die ÖVP, SPÖ und Grüne sehen ein mangelndes Problembewusstsein bei der FPÖ.

Vier parlamentarische Mitarbeiter der FPÖ sind ehemalige Aktivisten der Identitären Bewegung, die als rechtsextrem eingestuft ist. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz ( FPÖ ) sagte am Montag, dass es keine Sicherheitsgefährdung durch diese Personen gebe.

Die ÖVP, SPÖ und Grüne orten jedoch ein mangelndes Problembewusstsein. Die FPÖ wird aufgefordert, sich von rechtsextremen Kreisen zu distanzieren. Der Innenministerium bestätigt das grundsätzliche 'Sicherheitsrisiko' und empfiehlt Überprüfungen parlamentarischer Mitarbeiter. Der Staatsschutzsekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) und Sylvia Mayer, Leiterin der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), waren bei dem Gespräch dabei.

Der Nationalratspräsident kündigte an, dass am Mittwoch Vorschläge von Leichtfried diskutiert würden. Dabei soll es unter anderem um die empfohlene Sicherheitsüberprüfung gehen. Der Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sagt, dass er dem Parlament keinerlei Vorschriften machen wird





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