FPÖ-Landesrat Allgäuer tritt zurück: Markus Klien übernimmt im Juli

Daniel Allgäuer (FPÖ) legt sein Amt als Landesrat in Vorarlberg aus gesundheitlichen und familiären Gründen nieder. Sein Nachfolger wird ab Juli Klubobmann Markus Klien, der die Ressorts Sicherheit, Integration und Energie übernimmt.

Die Vorarlberg er Landesregierung steht vor einem personellen Wechsel: FPÖ - Landesrat Daniel Allgäuer hat am Mittwoch überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Der 61-Jährige begründete seinen Schritt mit gesundheitlichen Problemen und einem Mangel an Zeit für seine Familie.

Bereits im Juli wird der bisherige FPÖ-Klubobmann Markus Klien seine Nachfolge antreten. Die Ressortverteilung bleibt unverändert: Klien wird künftig für Sicherheit, Integration und Energie zuständig sein. Allgäuer erklärte bei einem Pressegespräch in Feldkirch, dass er seit Jahren unter starken Rückenbeschwerden leide, die nun wieder akut geworden seien.

Zudem habe ihm sein politisches Engagement oft die Zeit für seine Frau und seine vier Söhne genommen. Dies werde sich in Zukunft ändern, so der scheidende Landesrat. Allgäuer blickt auf eine lange politische Karriere zurück: Seit 2009 saß er für die FPÖ im Vorarlberger Landtag, von 2016 bis 2019 war er Klubobmann. Im November 2024 wurde er als Landesrat angelobt.

In der aktuellen Landesregierung sind neben Allgäuer fünf Vertreter der ÖVP sowie sein Parteichef Christof Bitschi als Stellvertreter von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) vertreten. Allgäuer war auch in der Stadtpolitik von Feldkirch aktiv, unter anderem als Vizebürgermeister zwischen 2020 und 2023, bevor er sich aus der Lokalpolitik zurückzog. Der 48-jährige Markus Klien zog nach der Landtagswahl 2024 erstmals in den Landtag ein und übernahm sofort den Klubvorsitz. Er absolvierte die Fachhochschule Vorarlberg und war bis 2024 bei ThyssenKrupp beschäftigt.

Seit 2010 gehört Klien der Stadtvertretung seiner Heimatstadt Hohenems an, seit 2025 ist er dort Vizebürgermeister. Klien ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Als neuer FPÖ-Klubobmann im Landtag folgt auf Klien der Bürgermeister der Kleingemeinde Übersaxen (Bezirk Feldkirch), Manfred Vogt. Die politischen Beobachter werten den Wechsel als geordneten Übergang innerhalb der FPÖ Vorarlberg, die damit personelle Kontinuität sichert.

Allgäuer betonte, dass er stets mit vollem Einsatz für die Anliegen der Vorarlberger gearbeitet habe, nun aber die Gesundheit und die Familie Priorität hätten. Seine Zeit als Landesrat sei von Herausforderungen geprägt gewesen, insbesondere in den Bereichen Sicherheit und Integration, wo er einige Akzente setzen konnte. Der scheidende Landesrat bedankte sich bei seinen Mitarbeitern und den Kollegen in der Regierung für die gute Zusammenarbeit.

Klien zeigte sich in einer ersten Stellungnahme erfreut über das Vertrauen und kündigte an, die Arbeit seines Vorgängers nahtlos fortführen zu wollen. Er wolle sich besonders für eine bürgernahe Verwaltung und eine verlässliche Energiepolitik einsetzen. In Hohenems, wo Klien als Vizebürgermeister wirkt, genießt er einen guten Ruf als pragmatischer und bodenständiger Politiker. Die Opposition im Landtag zeigte sich überrascht vom Rücktritt Allgäuers, respektierte jedoch die persönlichen Gründe.

Grüne und SPÖ mahnten zugleich, dass die neuen Zuständigkeiten Kliens genau beobachtet werden müssten, insbesondere in den sensiblen Bereichen Sicherheit und Integration. Die FPÖ selbst spricht von einem Generationenwechsel und sieht sich für die kommenden Aufgaben gut aufgestellt. Allgäuer wird sich nach seinem Ausscheiden aus der Politik ganz auf seine Familie konzentrieren, wie er abschließend betonte. Er werde die Politik jedoch weiterhin aus der Ferne verfolgen und dem Land Vorarlberg verbunden bleiben.

Die offizielle Amtsübergabe ist für Juli geplant, wenn Klien im Landtag angelobt wird. Dann wird auch die endgültige Ressortverteilung bestätigt. Bis dahin bleibt Allgäuer geschäftsführend im Amt. Der Wechsel in der Vorarlberger Landesregierung zeigt, wie schnell sich politische Karrieren ändern können, und unterstreicht die Bedeutung von Gesundheit und Familie als zentrale Werte abseits des politischen Betriebs.

In den kommenden Wochen werden die genauen Modalitäten der Übergabe geklärt, und die Landesregierung wird sich neu formieren. Für die FPÖ Vorarlberg ist dies ein weiterer Schritt in der personellen Erneuerung, die mit der Landtagswahl 2024 begonnen hat





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