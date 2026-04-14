FPÖ kritisiert Wien als Zentrum des radikalen politischen Islam: Nepp fordert hartes Vorgehen

Dominik Nepp, Wiener FPÖ-Chef, kritisiert die Stadtregierung für ihre vermeintliche Untätigkeit gegenüber dem radikalen politischen Islam. Er warnt vor der Entwicklung Wiens zum europäischen Zentrum dieser Ideologie und fordert ein sofortiges Umdenken sowie harte Maßnahmen.

Immer wieder stehen in Wien radikalisierte Teenager als IS-Anhänger vor Gericht. Die jüngsten Ereignisse haben die Aufmerksamkeit auf die wachsende Präsenz radikaler islamistischer Tendenzen in der österreichischen Hauptstadt gelenkt. Vor kurzem sorgte ein Islam-Zentrum der iranischen Mullahs in Wien -Floridsdorf für Aufsehen und Kontroversen. Diese Einrichtung, deren Aktivitäten lange Zeit als umstritten galten und von einigen als bloße Panikmache abgetan wurden, wird nun von politischen Akteuren als ein konkreter Ausdruck der besorgniserregenden Entwicklungen betrachtet. Besonders die Freiheitliche Partei Österreichs ( FPÖ ) hebt die Dringlichkeit der Situation hervor und mahnt zu entschlossenem Handeln.

Der FPÖ-Chef in Wien, Dominik Nepp, äußerte sich in deutlichen Worten zur aktuellen Lage. Er betont, dass sich Wien seiner Meinung nach zum europäischen Zentrum des radikalen politischen Islam entwickelt habe. Nepp scheut sich nicht, die Stadtregierung für ihre vermeintliche Untätigkeit und ihr angebliches Fehlverhalten scharf zu kritisieren. Er wirft Bürgermeister Ludwig vor, die Gefahren, die von radikalen islamistischen Kreisen ausgehen, verharmlost und weggeschaut zu haben. Die FPÖ sieht in der Politik der Stadtregierung eine Mischung aus falsch verstandener Toleranz und politischer Naivität, die Wien in eine gefährliche Lage gebracht habe. Die Warnungen der FPÖ vor dieser Entwicklung, so Nepp, seien von der Stadtregierung ignoriert worden, was nun fatale Folgen nach sich ziehe. Die aktuelle Situation sei nicht mehr durch das Thema Integration zu erklären; vielmehr werde der Versuch unternommen, eine islamistische Parallelgesellschaft zu etablieren, die nach eigenen Regeln lebe, sich abschotte, ideologisch verfestige und in ihrem Anspruch zunehmend selbstbewusster auftrete. Wer weiterhin von Einzelfällen spreche, verschließe bewusst die Augen vor der Realität.

Die politische Verantwortung für die aktuellen Entwicklungen sieht Nepp klar geregelt. Er betont, dass Wien Gefahr laufe, zu einem Experimentierfeld für radikale Ideologien zu werden, während die Stadtregierung untätig bleibe. Bürgermeister Ludwig trage demnach die politische Verantwortung für diese Entwicklung. Nepp fordert ein sofortiges Umdenken und ein hartes Vorgehen gegen den politischen Islam. Konkret nennt er Maßnahmen wie konsequente Abschiebungen straffällig gewordener Personen mit islamistischem Hintergrund. Zusätzlich fordert er regelmäßige Kontrollen von islamischen Zentren, um radikalen Tendenzen frühzeitig entgegenzuwirken und die Einhaltung der österreichischen Gesetze zu gewährleisten. Die Äußerungen von Nepp unterstreichen die politische Brisanz des Themas und die unterschiedlichen Bewertungen der Situation innerhalb der Wiener Politiklandschaft. Die Forderungen der FPÖ zielen darauf ab, eine stärkere Auseinandersetzung mit dem politischen Islam zu erzwingen und die Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken, um radikalen Tendenzen entgegenzuwirken. Die Debatte um die Rolle des Islam in der Gesellschaft und die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund wird dadurch weiter angeheizt und polarisiert.





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