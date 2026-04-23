FPÖ kritisiert Finanzierung von Anti-Rassismus-Verein Zara scharf

Die FPÖ bemängelt die Übernahme der Förderung für den Anti-Rassismus-Verein Zara durch Vizekanzler Babler und Frauenministerin Holzleitner als rechtlich fragwürdig und parteipolitisch motiviert. Zara selbst begrüßt die Zusage, betont aber, dass es sich nur um eine kurzfristige Lösung handelt.

Die Freiheitliche Partei Österreich s ( FPÖ ) hat scharfe Kritik an der Entscheidung von Vizekanzler Andreas Babler ( SPÖ ) und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner ( SPÖ ) geäußert, die Finanzierung des Anti-Rassismus -Vereins Zara mit insgesamt 300.000 Euro aus ihren jeweiligen Ressorts zu sichern.

Generalsekretär Michael Schnedlitz der FPÖ stellt die Rechtsgrundlage für diese „ressortfremde“ Förderung in Frage. Er argumentiert, dass Bablers Zuständigkeitsbereich Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport umfasst und nicht die Anti-Rassismus-Beratung. Schnedlitz sieht darin ein klares Beispiel für parteipolitisches Kalkül und fordert eine rechtliche Überprüfung des Vorgehens. Er kritisiert die Prioritätensetzung der SPÖ, die seiner Meinung nach Breitensport und Vereine finanziell einschränkt und sogar Kürzungen bei den Pensionen vornimmt, während gleichzeitig Steuergelder für linke NGOs bereitgestellt werden.

Zara hatte zuvor angekündigt, aufgrund des Förderstopps durch das Ministerium von Claudia Bauer (ÖVP) im Juni den Betrieb einstellen zu müssen. Das Ministerium begründete den Stopp mit Einsparungsnotwendigkeiten und der Neuausrichtung der Förderlandschaft in Österreich, um Mehrfachförderungen zu vermeiden. Die Zusage von Babler und Holzleitner wurde von Zara begrüßt, jedoch betont der Verein, dass es sich lediglich um eine „erste Absicherung“ handelt, die den Betrieb kurzfristig stabilisiert.

Zara weist darauf hin, dass die bisherigen Fördermittel bereits nicht ausreichten, um die gesamten Kosten der Beratungsstelle „GegenHassimNetz“ zu decken, und ein erheblicher Teil der Finanzierung durch Spenden und Eigenmittel gedeckt werden musste. Laut Finanzbericht des Vereins für 2024 betrugen die gesamten Mittel 1,031 Millionen Euro, davon 680.493 Euro aus öffentlichen Subventionen und Zuschüssen sowie 243.147 Euro aus Spenden. Zara bedankte sich auch bei den zahlreichen Unterstützern und verwies auf eine Petition mit über 75.000 Unterschriften zum Erhalt der Beratungsstelle.

Die Situation verdeutlicht eine politische Auseinandersetzung um die Finanzierung von Anti-Rassismus-Initiativen und wirft Fragen nach der Zuständigkeit und Prioritätensetzung in der österreichischen Förderlandschaft auf. Die FPÖ sieht in der Entscheidung der SPÖ einen Missbrauch von Steuergeldern und eine Bevorzugung bestimmter Interessensgruppen, während die SPÖ die Bedeutung der Anti-Rassismus-Beratung hervorhebt und ihre Verantwortung für den Erhalt dieser wichtigen Dienste betont.

Die langfristige Finanzierung von Zara bleibt weiterhin ungewiss, und der Verein ist weiterhin auf Spenden und Eigenmittel angewiesen, um seine Arbeit fortsetzen zu können. Die Debatte um die Förderung von Zara ist ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Diskussion über Rassismus, Diskriminierung und die Rolle des Staates bei der Bekämpfung dieser Phänomene. Die unterschiedlichen Positionen der politischen Parteien verdeutlichen die Herausforderungen bei der Entwicklung einer umfassenden und nachhaltigen Strategie zur Förderung von Gleichheit und Vielfalt in Österreich.

Die Kritik der FPÖ an der „ressortfremden“ Förderung unterstreicht die Notwendigkeit einer transparenten und nachvollziehbaren Verteilung von Steuergeldern und einer klaren Definition der Zuständigkeiten in der österreichischen Verwaltung. Die SPÖ verteidigt ihre Entscheidung mit dem Argument, dass die Anti-Rassismus-Beratung eine wichtige Aufgabe ist, die von der Regierung unterstützt werden muss. Die Zukunft von Zara und anderer ähnlicher Initiativen hängt von der politischen Willensbildung und der Verfügbarkeit von finanziellen Ressourcen ab.

Die öffentliche Debatte über die Förderung von Zara hat dazu beigetragen, das Bewusstsein für die Bedeutung der Anti-Rassismus-Arbeit zu schärfen und die Notwendigkeit einer verstärkten Bekämpfung von Diskriminierung und Hass zu betonen





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