FPÖ kritisiert Bablers WM-Reise und Streichung von Jugend Fußballprojekt

Die FPÖ attackiert SPÖ-Sportminister Babler wegen seiner Reise zur Fußball-WM auf Steuerkosten und der gleichzeitigen Streichung eines langjährigen Förderprojekts für Kinder und Jugendliche. Eine parlamentarische Anfrage soll alle Kosten der Regierungsreise offenlegen.

SPÖ-Sportminister und Vizekanzler Christian Babler ist für die Fußball-Weltmeisterschaft in die USA gereist. Die Freiheitliche Partei Österreichs ( FPÖ ) hat daraufhin eine parlamentarische Anfrage eingebracht und übt scharfe Kritik an der Reise.

Der FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz wirft Babler vor, während er für die WM reist, gleichzeitig ein etabliertes Fußballförderprojekt für Kinder und Jugendliche ersatzlos zu streichen. Das Projekt, das seit 2010 in sogenannten Fußballkäfigen Teamgeist, Respekt und gesunde Bewegung vermittelt, wird jährlich von rund 1.300 Nachwuchskickern genutzt, die größtenteils ehrenamtlich betreut werden. Laut Schnedlitz entziehe die Regierung diesem Projekt die finanzielle Unterstützung, während für private Vergnügungen und Reisen der Regierungsmitglieder Steuergelder vorhanden seien.

Er kritisiert, dass Babler auf Kosten der Steuerzahler zur WM reise, ohne einen Mehrwert für das österreichische Team oder die WM zu bieten. Die FPÖ kündigte an, mittels parlamentarischer Anfragen sämtliche Kosten der Regierungsreise zur WM detailliert abzufragen. Dazu zählen die Flugkosten, die Begleitpersonen, Unterkünfte, Tickets sowie der gesamte Begleitapparat, der auf Steuerkosten finanziert werde. Schnedlitz betont, die Bevölkerung habe ein Recht darauf zu erfahren, wofür ihr hart erarbeitetes Geld ausgegeben werde, während gleichzeitig bei Investitionen für Kinder gespart werde.

Eine Regierung, die bei den Kindern kürze und sich selbst teure Vergnügungen leiste, habe jeden Anstand verloren. Die FPÖ forderte einmal mehr Neuwahlen und einen politischen Kurswechsel zugunsten der arbeitenden Bevölkerung





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