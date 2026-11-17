Dominik Nepp kritisiert die wirtschaftliche Bilanz des Eurovision Song Contest scharf. Die FPÖ fordert eine vollständige Kostenabrechnung der Stadt Wien und bezweifelt den behaupteten finanziellen Erfolg.

Dominik Nepp, der Bundesparteichef der Freiheitlichen Partei Österreichs ( FPÖ), hat die offizielle wirtschaftliche Bilanz der Stadt Wien zum Eurovision Song Contest (ESC) scharf angegriffen. Der politische Wirbel entzündet sich an der Frage, ob das Spektakel tatsächlich einen messbaren finanziellen Nutzen für die Wiener Stadtkasse bedeutet oder ob positive wirtschaftliche Effekte künstlich hochgerechnet wurden. Nepp wirft der Stadtverwaltung vor, der Bevölkerung einen finanziellen Erfolg vorzutäuschen, der in dieser Form nicht belegbar sei.

Schwere Vorwürfe an Wirtschaftsstadträtin Novak

Die zentralen Daten der aktuellen Bewertung zeigen ein Wertschöpfungsvolumen von insgesamt 77 Millionen Euro für ganz Österreich. Davon entfielen 59 Millionen Euro spezifisch auf den Wirtschaftsraum Wien. Dominik Nepp argumentiert jedoch, dass diese Summen nicht einfach als Gewinne für das städtische Budget interpretiert werden dürfen. Im Fokus der Kritik steht die Aussage von Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SP), die erwartet, dass die tatsächlichen Ausgaben deutlich unter dem ursprünglich geplanten Budget von 22,6 Millionen Euro liegen und möglicherweise sogar die Marke von 20 Millionen Euro nicht überschreiten werden. Nepp bezeichnet diese Darstellung als wirtschaftspolitisches Hütchenspiel, das seriöse Bilanzierungsstandards verletze.

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Unklare Kostenfaktoren für Sicherheitskräfte

Ein Kernpunkt der Beanstandung von Nepp betrifft die Erfassung der indirekten Kosten, die nicht direkt aus dem Kultur- oder Veranstaltungs Etat stammen. Der FPÖ-Chef bemängelt massiv, dass wesentliche Aufwendungen für die Sicherheit und Infrastruktur der Stadt nicht vollständig in der aktuellen Rechnung enthalten seien. Konkret fehlen ihm Nachweise für die Ausgaben der Polizei, der Feuerwehr, der Wiener Linien sowie für das zusätzliche städtische Personal, das im Zuge der Großveranstaltung eingesetzt wurde. Ohne diese Posten seien die behaupteten Einsparungen und die positive Finanzbilanz der Stadt nicht valide und daher irreführend für die Steuerzahler.

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WIFO-Daten zum Tourismus und Arbeitsmärkten

Neben der reinen Finanzbilanz richtet sich die Kritik auch gegen die Darstellung der touristischen und arbeitsmarktlichen Auswirkungen. Nepp stützt sich in seiner Argumentation auf eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO), die besorgtere Signale liefert als die offiziellen Erfolgszahlen. Demnach waren die Wiener Beherbergungsbetriebe in der Woche des ESCs schlechter ausgelastet als im Vorjahr. Die Autoren der Studie deuten dies als Hinweis darauf, dass potenzielle Touristen ihre Reisepläne verschoben haben könnten, anstatt zusätzlichen neuen Bedarf zu generieren. Zudem kritisiert Nepp die Nennung von rund 990 Beschäftigungsverhältnissen als Folge des Events. Er weist darauf hin, dass diese kurzfristigen Jobs nicht mit dauerhaften neuen Arbeitsplätzen gleichgesetzt werden dürfen.

Forderung nach vollständiger Kostentransparenz

Angesichts der aktuellen Schuldenlage Wiens in Höhe von rund 15 Milliarden Euro betont Dominik Nepp die Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Umgangs mit öffentlichen Steuergeldern. Die FPÖ verlangt daher eine lückenlose Offenlegung aller direkten und indirekten Kosten des Eurovision Song Contest. Es soll eine umfassende Kosten-Nutzen-Rechnung vorgelegt werden, die auch die negativen oder neutralen Aspekte der Tourismus- und Arbeitsmarktdaten berücksichtigt. Nepp wiederholt dabei seine Forderung nach Transparenz und fordert die Stadtverwaltung auf, die Wiener Bevölkerung nicht mit Selbstbeweihräucherungen zu vertrösten, sondern die ganze Wahrheit über die tatsächliche wirtschaftliche Belastung durch das Großereignis offenzulegen.