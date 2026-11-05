FPÖ KI-Imagefehler: SPÖ Fellner weist auf Slowenien-Motiv und falsche Farben hin

Die FPÖ musste sich nach einem Werbe-Posting mit KI-Bildern kritisiert geben. Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) entlarvte Fehler am Kärntner Motiv und der Flagge.

Die Freiheitliche Partei Österreichs ( FPÖ) musste sich nach der Veröffentlichung eines Facebook-Posts auf ihre digitale Kommunikation hinweisen lassen. Anstatt die geplante Botschaft zu transportieren, stand ein offensichtlicher Fehler im Fokus, der von Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) umgehend aufgedeckt wurde.

Detaillierte Fehleranalyse durch Fellner

Der ursprünglich von der FPÖ Wolfsberg gestartete Post zielte darauf ab, auf die unterschiedlichen Entwicklungen der Stromkosten im Bundesland Kärnten aufmerksam zu machen. Für die grafische Umsetzung wurde scheinbar eine künstliche Intelligenz (KI) verwendet, was zu gravierenden inhaltlichen und visuellen Mängeln führte. Die eigentliche Botschaft der politischen Kampagne geriet dadurch komplett in den Hintergrund.

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Fellner reagierte mit einem eigenen Video auf der Social-Media-Plattform Facebook und präsentierte die offensichtlichen Diskrepanzen. Er hob dabei besonders das verwendete Landschaftsbild hervor, das eigentlich die kärntnerische Natur repräsentieren sollte. Stattdessen ist auf dem Bild ein See mit einer kleinen Insel zu erkennen.

Landschaftsmotiv stammt aus Slowenien

Das gezeigte Landschaftsbild entspricht nicht dem Bundesland Kärnten. Die Identifikation des Ortes erfolgte durch den Landeshauptmann eindeutig: Es handelt sich um den Bleder See in Slowenien. Die visuelle Darstellung als kärntnerisches Motiv ist daher faktisch falsch und sorgte für zusätzliche Verwirrung unter den Betrachtern.

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Um die Inkorrektheit der geografischen Darstellung zu untermauern, nutzte Fellner eine physische Schablone. Er hielt eine ausgeschnittene Vorlage mit den tatsächlichen Grenzen des Bundeslandes über das digitale Bild. Der Vergleich zeigte, dass die Umrisse Kärntens im Posting nicht der Realität entsprechen. Zudem wurde auch Niederösterreich in der Darstellung mit falschen Umrissen gezeigt.

Falsche Farbreihenfolge der Landesflagge

Neben den geografischen Fehlern enthielt das Motiv auch einen Fehler bei der politischen Symbolik. Die Landesflagge zeigte die Farbreihenfolge Rot-Gelb-Weiß. Die korrekte Reihenfolge für Kärnten lautet jedoch Gelb-Rot-Weiß. Dieser Fehler wurde von der SPÖ als weiterer Beleg für die mangelhafte Qualität der KI-Erstellung gewertet.

Fellner kommentierte die falsche Flagge mit trockenem Humor und verwies auf einen anderen Staat. Er zitierte die Reihenfolge Rot, gelb, weiß und merkte an, dass ein solches Land möglicherweise in Usbekistan existiert, aber definitiv nicht Kärnten ist. Diese Bemerkung stellte eine direkte Bezugnahme auf den Wahlspruch der FPÖ dar.

Hintergrund der Strompreiskampagne

Trotz der visuellen Eskapaden wollte die FPÖ ein ernstes Thema ansprechen: Die Netzentgelte für Strom. Die Kampagne sollte auf die regional unterschiedlichen Prognosen für das Jahr 2027 hinweisen. Für Kärnten wird ein Anstieg der Netzentgelte um 9,6 Prozent prognostiziert.

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Im Gegensatz dazu erwartet die FPÖ für das Bundesland Niederösterreich einen Rückgang der Stromnetzentgelte um zwölf Prozent. Es gibt jedoch Ausnahmen innerhalb der betroffenen Regionen. In der Landeshauptstadt Klagenfurt sollen die Netzentgelte im selben Zeitraum statt um 9,6 Prozent um 5,8 Prozent zurückgehen.