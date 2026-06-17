FPÖ-Generalsekretär Hafenecker verliert Rufschädigungsprozess gegen Außenministerin Meinl-Reisinger

Das Landesgericht St. Pölten verurteilt Christian Hafenecker zur öffentlichen Widerrufung falscher Behauptungen über die Außenministerin. Er muss Verfahrenskosten tragen.

Der FPÖ -Generalsekretär Christian Hafenecker verlor ein zivilrechtliches Verfahren wegen Rufschädigung gegen Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos). Das Landesgericht St. Pölten erließ eine einstweilige Verfügung, die Hafenecker zwingt, die unwahre Behauptung, Meinl-Reisinger würde mit Geldkoffern in die Ukraine reisen und Steuergeld in bar übergeben, öffentlich zu widerrufen.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, doch das Urteil stellt einen klaren Erfolg für Meinl-Reisinger dar, die nach eigenen Angaben entschlossen gegen Falschbehauptungen vorgeht. Der Fall begann im Februar 2024, als Hafenecker auf einer Pressekonferenz am Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine die Vorwürfe gegen die Außenministerin wiederholte. Die FPÖ hatte die Behauptungen zuvor auf verschiedenen Kanälen verbreitet, darunter soziale Medien und Parteiaussendungen. Meinl-Reisinger zog daraufhin vor Gericht, um ihre Reputation zu schützen.

Im Mai fand die Verhandlung am Landesgericht St. Pölten statt, und nun liegt das schriftliche Urteil vor. Neben dem öffentlichen Widerruf muss Hafenecker sämtliche Verfahrenskosten tragen. Das Gericht sah die Behauptung als erwiesen unwahr an und wertete sie als schwerwiegenden Eingriff in die Ehre und das Ansehen der Ministerin. Dieser Rechtsspruch beleuchtet ein wiederkehrendes Problem in der politischen Auseinandersetzung: die Verbreitung von Fake News und persönlicher Diffamierung.

Die FPÖ nutzt häufig polarisierende und falsche Anschuldigungen, um politische Gegner zu diskreditieren. Im konkreten Fall geht es um Geldtransfers in die Ukraine, die angeblich aus Steuergeldern stammen sollten. Solche Vorwürfe heizen nicht nur das politische Klima an, sondern gefährden auch das Vertrauen in demokratische Institutionen. Die Gerichtsentscheidung sendet ein Signal, dass solche Praktiken rechtliche Konsequenzen haben können.

Zudem ist ein weiteres zivilrechtliches Verfahren gegen die FPÖ selbst noch anhängig. Die Verhandlung soll im Herbst vor dem Handelsgericht Wien stattfinden. Bislang wurde bereits die Weiterverbreitung der inkriminierten Behauptung per einstweiliger Verfügung untersagt. Für Meinl-Reisinger ist der Sieg vor Gericht auch ein persönlicher Erfolg, zeigt er doch, dass sie bereit ist, für ihre Integrität zu kämpfen.

In einer Zeit, in der politische Auseinandersetzungen oft von Hass und Hetze geprägt sind, beweist dieses Urteil, dass Wahrheit und Recht letztlich obsiegen können. Die Entscheidung des Landesgerichts St. Pölten könnte daher Wegweiser für ähnliche Fälle in der Zukunft sein. Die österreichische Politik reagierte gespalten. Während die Neos und Regierungsparteien das Urteil begrüßten, zeigte sich die FPÖ unbeeindruckt und kündigte an, Rechtsmittel zu prüfen.

Christian Hafenecker selbst äußerte sich bislang nicht zu dem Urteil. Beobachter gehen jedoch davon aus, dass der Fall letztlich bis zum Obersten Gerichtshof gehen könnte. Unabhängig vom Ausgang des Rechtsstreits bleibt festzuhalten, dass die Verbreitung von Falschbehauptungen politische Gegner schädigt und den öffentlichen Diskurs vergiftet. Dieses Urteil mag ein kleiner, aber wichtiger Schritt zur Eindämmung von Desinformation sein.

Abschließend zeigt sich, dass gerade im Vorfeld von Wahlen solche Diffamierungskampagnen zunehmen. Die Bevölkerung ist gut beraten, politische Aussagen kritisch zu hinterfragen und sich nicht von emotional aufgeladenen Falschmeldungen blenden zu lassen. Das Gerichtsurteil von St. Pölten setzt hier ein klares Zeichen: Rechtsstaatlichkeit gilt auch für Politiker, und Lügen haben keinen Platz in der demokratischen Auseinandersetzung. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Präzedenzfall eine abschreckende Wirkung auf zukünftige Verleumdungen haben wird





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