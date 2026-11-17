Die FPÖ drängt die Bundesregierung zur drastischen Senkung des Strafmündigkeitsalters auf 12 Jahre, begründet dies mit schweren Jugendstraftaten wie dem Fall Dornbirn.

Die Freiheitliche Partei Österreich s ( FPÖ) hat die Bundesregierung unter massiven politischen Druck gesetzt, um das Strafmündigkeit salter im Bundesland zu senken. In einem öffentlichkeitswirksamen offenen Brief verlangt die Partei eine dringende Anpassung der gesetzlichen Grundlagen, damit bereits zwölfte Jugendliche bei begangenen schweren Verbrechen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Bekämpfung intensiver Jugendkriminalität, die die rechtlichen Lücken im bestehenden System ausnutzen.

Auslöser sind schwere Gewalttaten in Dornbirn

Als primären Katalysator für diese politische Forderung benennen die Freiheitlichen einen extrem brutalen Raubüberfall in der Vorarlberger Stadt Dornbirn. Bei diesem Vorfall haben zwei dreizehnjährige Jugendliche einen zweiundsiebzigjährigen Mann schwer verletzt. Die Polizei weist darauf hin, dass diese beiden Tatverdächtigen gemeinsam mit mehr als dreihundert weiteren Straftaten in Verbindung stehen. Aufgrund ihres jugendlichen Alters sind sie jedoch derzeit strafrechtlich nicht belangbar, was in der Öffentlichkeit für große Empörung sorgt und den Handlungsdruck auf die Politik erhöht.

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Kritik am Modell Wiener Auszeit-Wohngruppe

Neben den konkreten Einzelfällen gerät auch das betreuungsrechtliche Konzept der Wiener Auszeit-Wohngruppe für strafunmündige Intensivtäter zunehmend ins Kreuzfeuer der FPÖ-Kritik. Die Partei stufen das aktuelle Betreuungsmodell als vollständig gescheitert ein. Als Beleg für das Versagen verweisen die FPÖ-Vertreter auf Berichte, wonach Jugendliche die Einrichtung offenbar wiederholt unbemerkt verlassen konnten und daraufhin weitere Straftaten auf sich ziehen. Diese Erfahrungen nutzen sie, um zu untermauern, dass reine Betreuungsmaßnahmen ohne strafrechtliche Konsequenzen nicht ausreichen.

Vorschlag zur rechtlichen Neuregelung und Reifprüfung

Derzeit setzt sich die Strafmündigkeit in Österreich fest an der Grenze von vierzehn Jahren ab. Die FPÖ möchte diese Schwelle zumindest im Kontext schwerer Verbrechen deutlich nach unten korrigieren. Konkreter Vorschlag ist die Einführung einer individuellen Reifeprüfung. Gerichte sollen künftig befugt sein, bei jüngeren Jugendlichen zu untersuchen, ob sie bereits über die nötige geistige und moralische Reife verfügen, um das Unrecht ihrer begangenen Taten zu erkennen. Dies würde eine differenziertere rechtliche Bewertung ermöglichen.

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Forderung an die Bundesregierung zur Gesetzesinitiative

In ihrem detaillierten Schreiben appelliert die Partei eindeutig an die Bundesregierung, umgehend einen entsprechenden gesetzlichen Entwurf vorzulegen. Die Freiheitlichen fordern die Schaffung klarer rechtlicher Voraussetzungen, die es ermöglichen, strafrechtliche Konsequenzen auch gegen unter vierzehnjährige Täter bei schweren Delikten durchzusetzen. Die Botschaft ist unmissverständlich: Die Regierung soll Handeln, bevor weitere unschuldige Bürger zu Opfern von strafunmündigen Intensivtätern werden. Dies stellt eine direkte Aufforderung zur Gesetzesänderung dar.

Gesellschaftlicher Diskurs und gegenteilige Positionen

Die geforderte Absenkung des Strafmündigkeitsalters ist in der öffentlichen Debatte umstritten. Kritiker, darunter auch Vertreter der Kinder- und Jugendanwaltschaft, setzen im Gegensatz zur FPÖ auf verpflichtende Betreuung und andere pädagogische Maßnahmen außerhalb des klassischen Strafrechts. Sie argumentieren, dass bereits nach geltendem Recht bei unter vierzehnjährigen Tätern Erziehungs- und Betreuungsmaßnahmen möglich sind. Für die FPÖ reichen diese bisherigen rechtlichen Instrumente jedoch nicht aus, um der Intensität der Kriminalität wirksam zu begegnen.