FPÖ-Chef Herbert Kickl will Asylbewerber nach einem Frieden in der Ukraine abschieben. ÖVP, SPÖ und NEOS kritisieren den Vorschalt scharf als unrealistisch.

Der FPÖ -Chef Herbert Kickl hat am Freitag einen umstrittenen Vorschlag zur Migrationspolitik unterbreitet, der die Ukraine nach Beendigung des russischen Angriffskrieges als Bestimmungsort für abgelehnte Asylwerber vorsieht. Mit dieser Initiative will er den europäischen Staaten, die Milliardenbeträge in den Nachbarstaat geflossen haben, eine direkte Gegenleistung abverlangen. Die Forderung zielt darauf ab, dass die Europäische Union und insbesondere Österreich die Aufnahme von Personen verpflichten, die derzeit in Europa keinen Schutzstatus erhalten, aber aus Herkunftsstaaten wie Syrien oder Afghanistan stammen und nicht in ihre Heimatländer zurückgebracht werden können.

Der Kern des FPÖ-Angebots

Herbert Kickl begründete seinen Vorschlag mit der enormen finanziellen Unterstützung, die Europa seit Beginn des Krieges geleistet hat. In einer Aussendung erklärte der FPÖ-Chef, dass die EU und Österreich hunderte Milliarden Euro in die Ukraine investiert hätten. Sobald die Waffen schweigen, sei es aus seiner Sicht höchste Zeit, eine konkrete Gegenleistung für diese massive finanzielle und politische Unterstützung einzufordern. Er sprach von einer sogenannten Win-win-Situation, bei der die in die Ukraine abgeschobenen Syrer und Afghanen beim Wiederaufbau des Landes helfen könnten. Diese Lösung sei aufgrund der geografischen Nähe deutlich kostengünstiger als die aktuell diskutierte Errichtung von Abschiebezentren in Ruanda, wie Kickl gegenüber der Sendung Heute anmerkte.

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Scharfe Kritik der Koalitions- und Oppositionsparteien

Der Vorschlag stieß umgehend auf heftige Ablehnung bei allen anderen politischen Parteien im österreichischen Parlament. Markus Gstöttner, der Generalsekretär der ÖVP, wertete die Aussage Kickls als reinen Aufmerksamkeitsfänger. In einem offiziellen Pressestatement betonte er, dass die Forderung nach Abschiebungen in die Ukraine skurril wirke und das Motto Aufmerksamkeit um jeden Preis folge. Dies bringe Österreich jedoch nicht weiter. GSTÖTTSNER betonte, dass solche knallharten Ansagen lediglich der Selbstdarstellung dienten und keine ernsthaften politischen Lösungen darstellten.

Ähnlich scharfi formulierte die Kritik von der SPÖ. Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim kritisierte, dass Herbert Kickl die Rechnung ans Opfer statt an den Täter schicke. Seltenheim wies darauf hin, dass das Motto Win-win in der Realität bedeute, dass nur ein einziger profitiere: Wladimir Putin. Er bezeichnete den Vorschlag als durchsichtiges Manöver, das lediglich darauf abziele, Schlagzeilen zu generieren, anstatt sich mit den komplexen realpolitischen und menschenrechtlichen Herausforderungen der Asylpolitik auseinanderzusetzen.

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Rechtliche Hürden und geopolitische Risiken

Auch die NEOS sprachen sich eindeutig gegen den Vorschalt aus. Klubobmann Yannick Shetty charakterisierte den Plan als wirr, zynisch und realitätsfern. Der Hauptkritikpunkt lag dabei auf der rechtlichen Umsetzbarkeit. Shetty wies explizit darauf hin, dass es rechtlich nicht zulässig sei, Menschen mit Zügen in ein fremdes Kriegsgebiet abzuschieben. Herbert Kickl wisse diese rechtlichen Gegebenheiten ganz genau, was die Forderung nach einer solch illegalen Maßnahme zu einer verantwortungslosen Provokation mache.

Shetty betonte, dass die politische Realität andere Prioritäten setze. Die aktuelle Arbeit der Politik konzentriere sich darauf, Bedingungen zu schaffen, die eine sichere Rückkehr ermöglichen. Syrer sollen in ein sicheres Syrien und Ukrainer in ein sicheres Ukraine zurückkehren können. Dafür seien jedoch首先需要 Frieden und internationale Unterstützung beim Wiederaufbau notwendig, nicht aber die Zwangsabschiebung in ein Kriegsgebiet. Der Vorschlag ignoriere die grundlegenden Schutzrechte und die völkerrechtlichen Verpflichtungen Österreichs und der EU vollständig.