FPÖ-Politiker Hafenecker wirft der Regierung beim ORF Finanzbetrug vor. Mit einem Volksbegehren soll die Gebühren abschaffung erreicht werden.

Die Debatte um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich hat sich am Montag erneut deutlich zugespitzt. Auf einer von ORF -Stiftungsrat Peter Westenthaler einberufenen Pressekonferenz standen die jüngsten internen Turbulenzen am Küniglberg sowie die Struktur der ORF -Finanzierung im Mittelpunkt. Besonders scharf war die Kritik seitens der Freiheitlichen gegen die aktuelle Bundesregierung und den zuständigen Medienminister Andreas Babler gerichtet.

Finanzvorwürfe und Einigungsbruch

Die FPÖ wirft der Regierung vor, die Bevölkerung durch das Einfrieren des ORF-Beitrags getäuscht zu haben. FPÖ-Politiker Hafenecker erklärte, dass der ORF ab Jänner trotz der gefrorenen Haushaltsabgabe um 70 Millionen Euro mehr aus den Beitragseinnahmen verwenden dürfe. Er bezeichnete dieses System als eine Selbstversorgung auf Kosten der Bürger und sprach von einer Unmoral der Verlierer-Koalition.

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Politische Ambitionen von Babler

Hafenecker bezweifelte zudem die politische Zukunft von Medienminister Andreas Babler. Der Minister habe im Nationalrat ein großes Programm für Anfang des kommenden Jahres angekündigt. Hafenecker vermutete, dass Babler zu diesem Zeitpunkt möglicherweise bereits sein Amt verloren haben könnte. Er spottete darüber, dass Babler mit Steuergeld um sich werfe, obwohl er nicht mehr im Amt sei, und nannte die Situation sehr skurril.

Interne Querelen und Transparenzmangel

Als Beleg für gravierende Missstände zählte Hafenecker mehrere Personalquerelen und Kontroversen des laufenden Jahres auf. Dazu zählen die Causa des früheren ORF-Generaldirektors Roland Weißmann, die Abberufung des ORF-Enterprise-Chefs nach einer Compliance-Prüfung im Juni sowie der Führungswechsel bei ORF III im August. In mehreren dieser Fälle vermisst die FPÖ ausreichende Transparenz.

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Bürgerprotest und alternatives Modell

Hinzukommen Proteste innerhalb der ORF-Belegschaft sowie zahlreiche Fälle fehlerhafter oder einseitiger Berichterstattung aus Sicht der Freiheitlichen. Die FPÖ habe dazu eine rund 40 Seiten umfassende Sammlung aus den vergangenen zwei bis drei Jahren erstellt. Laut von Hafenecker angeführten Umfragen lehnen rund 60 Prozent der Österreicher die ORF-Gebühr ab. Die FPÖ verweist zudem auf skandinavische Länder, in denen die Demokratie auch ohne eine vergleichbare Haushaltsabgabe funktioniere.

Zukünftige Schritte und Forderungen

Um den Druck für eine Abschaffung der ORF-Gebühr zu erhöhen, planen die Freiheitlichen ein eigenes Volksbegehren. Die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks müsse vor allem eines sein, betonte Hafenecker: sparsam und objektiv. Die FPÖ setzt darauf, diese Forderungen durch direkte politische Mitbestimmung der Bürger durchzusetzen.