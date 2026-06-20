FPÖ feiert 70-jähriges Jubiläum mit Kampfansage gegen Systemparteien und Volkskanzlerschaft

Die Freiheitliche Partei (FPÖ) feierte am Samstag ihr 70-jähriges Jubiläum mit einem Festakt in der Hofburg und einem parallel dazu stattfindenden Volksfest auf dem Wiener Stephansplatz. FPÖ-Chef Herbert Kickl sprach in seiner Festrede eine Kampfansage gegen die Systemparteien an und betonte die Bedeutung der Volkskanzlerschaft. Er rief dazu auf, die kommende Schicksalswahl zu nutzen, um die Menschen wieder besser zu machen und zu wachsen lassen.

Mit einem Festakt mit internationalen Gästen in der Hofburg und einem parallel dazu stattfindenden Volksfest auf dem Wiener Stephansplatz hat die Freiheit liche Partei ( FPÖ ) am Samstag ihr 70-jähriges Jubiläum gefeiert.

FPÖ-Chef Herbert Kickl wandte sich bei seiner Festrede mit einer Kampfansage gegen die Systemparteien an sein Publikum. Es gelte nun die Volkskanzlerschaft als Schlüssel zu den guten Jahren voranzutreiben. Diese Etappe müsse bei der nächsten Schicksalswahl verwirklicht werden, damit es den Menschen wieder besser geht, dass sie wachsen und aufblühen können, sagte Kickl, der die stimmenstärkste Partei im Parlament anführt. Er habe immer daran geglaubt, dass die FPÖ Nummer eins sein könne.

Die Partei sei der einzige Hoffnungsträger für Millionen Menschen in diesem Land. Denn nur die Freiheitlichen würden die Bedeutung von Souveränität und Freiheit hochhalten. Es werde oft von der Gefährdung der Demokratie gesprochen, sagte Kickl. Diese würde aber nicht von den erstarkten rechten Parteien ausgehen, sondern von den ehemaligen Großparteien.

Sie würden ein immer größeres Misstrauen gegen das eigene Volk hegen und dessen Rolle begrenzen wollen. Dabei sei Souveränität nur gegeben, wenn niemand anderer als das eigene Volk bei politischen Entscheidungen das letzte Wort habe, sagte Kickl Richtung EU. Die FPÖ hat ihr 70-jähriges Bestehen mit einem Festakt in der Hofburg und auf dem Stephansplatz gefeiert. Parteichef Herbert Kickl sprach von einem historischen Höhepunkt für die Freiheitlichen.

Zu den Gästen zählten mehrere prominente Vertreter der europäischen Rechten, darunter Viktor Orban, Geert Wilders und Alice Weidel. Dieser Festakt solle nicht der Höhepunkt sondern erst ein Ausgangspunkt gewesen sein, betonte Kickl unter großem Applaus. In seiner Rede sprach Kickl auch die Asylthematik an und bezeichnete den von den rechtsextremen Identitären geprägten Begriff Remigration nicht als unmenschliche Härte sondern als vernünftige Gerechtigkeit. Es brauche eine homogene Gesellschaft: Nur wir entscheiden, wer zu uns kommen darf oder nicht.

Völkerwanderer sollten nach Kickl aus der Mindestsicherung ausgeschlossen werden. Die Eröffnungsworte hatte der steirische FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek gesprochen. Schon jetzt sei die FPÖ in einigen Bundesländern in der Regierung, das werde auch auf Bundesebene erreicht werden. Die FPÖ habe in den sieben Jahrzehnten Höhen und Tiefen erlebt, sei totgesagt worden, doch das Gegenteil sei eingetreten.

Das zeige sich auch bei den Umfragen. Bei der Nationalratswahl 2024 erhielt die FPÖ knapp 29 Prozent der Stimmen. In aktuellen Umfragen konnte die FPÖ in den vergangenen Monaten diese Führung noch ausbauen. Begleitet wurde der Festakt in der Hofburg auch von zahlreichen rechtsgerichteten Politikern und Politikerinnen aus dem Ausland.

Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis gratulierte mittels Videobotschaft und hob die wichtige Rolle der FPÖ unter den patriotischen Parteien hervor. Der niederländische PVV-Vorsitzende Geert Wilders sprach in seiner Rede auf der Bühne von den Helden der FPÖ: Eure besten Jahre liegen noch vor euch. Er zeigte sich überzeugt, dass die FPÖ auf eine absolute Mehrheit zusteuere. Die Geschichte der FPÖ sei eine von Rückschlägen und Comebacks.

Zuvor Kleinpartei, schwenkte sie ab 1986 unter Jörg Haider um auf den Rechtspopulismus. Zwei Regierungsbeteiligungen seien in einem Fiasko geendet. Heute gehe es der FPÖ so gut wie noch nie, analysiert Peter Unger (ORF). Genauso wie der frühere ungarische Ministerpräsident und FIDESZ-Vorsitzende Viktor Orban sprach er davon, die Patrioten stolz zu machen.

Als Patriot werde man ausgegrenzt, meinte Orban. Die FPÖ könne Geschichte schreiben. Auch das AfD-Führungsduo Alice Weidel und Tino Chrupalla waren unter den Gästen. Die FPÖ habe nach jedem Abgesang sich wieder zurück gekämpft, das sei auch für die AfD Inspiration und Ansporn.

Einige der internationalen Gäste erhielten nach ihrem Statement Standing Ovations. Kickl wiederum zeigte sich stolz über seine Gästeliste. Das zeige, welche Rolle die Partei auch international einnehme. Der Nationalratspräsident Walter Rosenkranz sprach zur Programmatik der FPÖ und ihren Wurzeln im Revolutionsjahr 1848.

Freiheit sei für die FPÖ DNA. Er betonte, ideologisierte Politik abzulehnen, die vor allem bei den Bereichen Bildung, Medien und Kultur zu finden sei. Im Anschluss an die formellen Feiern in der Hofburg wurde auf dem Stephansplatz weiter gefeiert, begleitet unter anderem auch von einem Auftritt von Roberto Blanco. Nicht alle Bilder konnten vollständig geladen werden.

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