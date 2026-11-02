FPÖ-Chef Kickl kritisiert Mangel an Konsequenzen nach Wiener Attentat

Herbert Kickl moniert sechs Jahre nach dem Terroranschlag in Wien am 2. November 2020 gravierende Sicherheitslücken und Politikversagen der ÖVP-Regierung.

Seit exakt sechs Jahren gedenkt Österreich der Opfer des Terroranschlags in der Wiener Innenstadt, der am 2. November 2020 einen ganzen Staat erschüttert hat. Am Jahrestag des Anschlags äußerte FPÖ -Chef Herbert Kickl scharfe Kritik an der Sicherheitspolitik der Bundesregierung. Er betonte, dass die damals offengelegten Schwachstellen im Umgang mit islamistischem Extremismus bis zum heutigen Tag nicht behoben worden sind. Kickl forderte eine klare Bilanzierung der vergangenen Jahre und monierte, dass die notwendigen nachhaltigen Schritte zur Verbesserung der Sicherheitslage bis dato fehlen.

Aktuelle Sicherheitslage und Migrationspolitik

Herbert Kickl argumentiert, dass die Ursachen für die aktuelle Bedrohungslage nicht konsequent genug bekämpft wurden. In seiner Sicht hat sich die Sicherheitslage in Österreich seit dem Vorfall nicht verbessert, wobei er die illegale Masseneinwanderung als Hauptursache für neue Risiken identifiziert. Er warnt vor nicht kalkulierbaren Sicherheitsrisiken und der Verbreitung radikaler Ideologien, die durch die aktuelle Migrationspolitik begünstigt werden. Für die FPÖ ist daher klar, dass die Regierung bei der Bekämpfung des politischen Islams nicht konsequent genug vorgeht. Kickl plädiert weiterhin für einen wirksameren Grenzschutz sowie die konsequente Rückführung von Gefährdern und abgelehnten Asylwerbern. Ein generelles Verbot des politischen Islams wird jedoch auch weiterhin von den Freiheitlichen nicht als praktikable Lösung gesehen.

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Kritik an der ÖVP-geführten Innenpolitik

Die Kritik des FPÖ-Vorsitzenden richtete sich besonders scharf gegen die Volkspartei und ihre Rolle in der Krisenbewältigung. Unter der Führung von Karl Nehammer, der damals als Innenminister agierte, habe man Warnungen aus der Slowakei ignoriert, bevor der Anschlag verübt wurde. Kickl warf dem aktuellen Innenminister Gerhard Karner vor, etwa 200.000 Asylanten ins Land geholt zu haben. Zudem beschreibt er die Exekutive unter Karner als von Islamisten unterwandert, was die innere Sicherheit weiter gefährde. Die Maßnahmen der nunmehrigen Dreierkoalition stuft Kickl als reinen Aktionismus auf Kosten der Bürger ein. Er moniert, dass gesetzestreue Bürger durch Messenger-Überwachungen und ein verschärftes Waffengesetz drangsaliert werden, anstatt die Täter und deren ideologisches Umfeld direkt zu bekämpfen.

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Gedenkfeier und politische Forderungen

Trotz der politischen Angriffe stellte Herbert Kickl klar, dass der 2. November primär dem Gedenken an die vier getöteten Menschen und deren Angehörigen gewidmet sein müsse. Insgesamt kamen bei dem Anschlag, bei dem Kujtim F. mit einem Sturmgewehr das Feuer eröffnete, vier Menschen ums Leben und 23 weitere wurden teils schwer verletzt. Kickl nutzt den Jahrestag jedoch bewusst, um die fehlenden Konsequenzen der Regierung hervorzuheben. Er spricht von einer Politik der Scheinsicherheit und wirft der aktuellen Regierungspolitik insgesamt Versagen vor. Die Forderungen der FPÖ bleiben dabei unverändert: Mehr Fokus auf Gefahrenabwehr statt auf bürokratische Auflagen für den Durchschnittsbürger.

Wirkung auf die politische Debatte

Die Äußerungen von Herbert Kickl führen in der österreichischen Politik zu einer neuen Welle der Diskussion über die Effektivität der Sicherheitsarchitektur. Die FPÖ positioniert sich damit als scharfe Opposition zur Regierungskoalition, die von ihr als zu lasch im Umgang mit islamistischem Terrorismus wahrgenommen wird. Die Debatte konzentriert sich erneut auf die Frage, wie mit der Integration und Kontrolle von Extremismus umgegangen wird. Kritiker der FPÖ sehen in den Aussagen eine Instrumentalisierung des Traumas für politische Zwecke, während Befürworter die Dringlichkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen betonen. Die langfristigen Auswirkungen auf die Sicherheitsgesetzgebung und die Migrationspolitik bleiben aufgrund der politischen Polarisierung ungewiss.