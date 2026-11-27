FPÖ-Chef Herbert Kickl äußert scharfe Kritik am Geburtsrecht für Kinder in Österreich und fordert eine deutliche Verschärfung der Einbürgerungsregeln. Mehr zum politischen Konzept.

Der Vorsitzende der Freiheitlichen Partei Österreich s, Herbert Kickl, hat in einem Interview mit der Fernsehsendung Heute deutliche Worte zur Diskussion um das ius solis, also das Geburtsrecht auf die österreich ische Staatsbürgerschaft, gefunden. Er lehnt einen Vorschlag des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen ab, der vorsieht, dass in Österreich geborene Kinder automatisch die Staatsbürgerschaft erhalten sollen. Kickl stuft diese Idee als inakzeptabel ein und bezeichnet die Äußerungen des Staatsoberhauptes in einem Interview als verrückt und unglaublich. Für die FPÖ stellt ein solcher Vorstoß ein fundamentales Hindernis dar, da er dessen eigene politische Strategien in der Asyl- und Abschiebepolitik konterkariert. Der Parteichef betonte dabei, dass die Staatsbürgerschaft ein kostbares Gut sei, das nicht leichtfertig vergeben werden dürfe.

Kritik am automatischen Erwerb der Staatsbürgerschaft

Herbert Kickl erklärte in dem großen Interview, dass ihm der Gedanke, jedem in Österreich geborenen Kind die Staatsbürgerschaft nachzuschmeißen, regelrecht übel mache. Als konkretes Beispiel führte er Fälle an, in denen die Eltern Afghanen sind, die Kinder jedoch aufgrund der Geburt österreichische Staatsbürger werden. Kickl fragte rhetorisch, wie er diese Kinder jemals wieder in ihre Herkunftsländer abschieben solle, wenn er die Kinder nicht von ihren Eltern trennen dürfe. Diese Situation sei ein klares Indiz dafür, worauf die Forderung nach einem automatischen Erwerb letztlich hinauslaufe: auf eine Gleichstellung von Asyl und völkerrechtlich definierter Völkerwanderung mit legaler Zuwanderung. Das sei niemals das Ziel der FPÖ, sondern man brauche stattdessen eine massive Verschärfung der Regeln.

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Forderungen nach längeren Wartezeiten für Einbürgerungen

Neben der grundsätzlichen Ablehnung des Geburtsrechts beschäftigt Kickl auch die historische Flüchtlingsbewegung des Jahres 2015. Immer mehr Menschen, die damals nach Österreich gekommen sind, erfüllen mittlerweile die zeitlichen Voraussetzungen für eine Einbürgerung. Die FPÖ hatte deshalb bereits vorgeschlagen, die Frist für den Erwerb der Staatsbürgerschaft auf mindestens 15 oder 20 Jahre auszudehnen. Doch auch diese längeren Wartezeiten gehen Kickl auf Dauer nicht weit genug. Er betonte, dass dies keine endgültige Lösung sei. Die einzige echte Lösung bestehe darin, wenn es keine Übergangsmöglichkeit mehr vom Asyl, das von der FPÖ als Schutz auf Zeit verstanden wird, in die volle Staatsbürgerschaft gebe.

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Neue Kriterien für Identifikation und kulturelle Anpassung

Herbert Kickl will auch bei den allgemeinen Voraussetzungen für eine Einbürgerung die Schrauben anziehen. Ein fester Wohnsitz in Österreich und ein bezahlter Job seien ihm als alleinige Kriterien für die Verleihung des Passes zu wenig. Stattdessen forderte er eine tiefgreifende Identifikation der Antragsteller mit dem österreichischen Wertesystem, dem spezifischen Gesellschaftsbild, dem Menschenbild sowie der historischen Tradition und der lokalen Kultur. Ohne diese tiefere Verwurzelung befürchte er keinen Mangel an Homogenität, aber doch den Verlust von Stabilität. Diese Stabilität sei wiederum die unverzichtbare Voraussetzung für den sozialen Zusammenhalt und die Solidarität in der Gesellschaft. Wer diese Bindungen nicht eingehe, gehöre nicht zur Gemeinschaft.

Scharfe Worte gegen politische Gegner und Weltbilder

Zum Abschluss seines Statements griff Herbert Kickl seine politischen Widersacher in der österreichischen Landschaft scharf an. Er warf ihnen vor, bestimmte Fakten nicht verstehen zu wollen, weil diese nicht in ihr persönliches Weltbild passten. Er charakterisierte die Gegner als Menschen, die sich selbst für besonders aufgeklärt halten, was seiner Meinung nach jedoch ihre wahre Natur nicht verändere. Stattdessen sei ihre Haltung geprägt von mangelnder Einsicht. Kickl formulierte dies direkt und unkompliziert, indem er feststellte, dass es den Kritikern an der notwendigen Klarsicht fehle und sie stattdessen besonders dumm seien, um ihre eigenen Vorurteile aufrechtzuerhalten.