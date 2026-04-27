FPÖ attackiert Doppelbudget scharf – Präsidentenintervention gefordert

Die FPÖ kritisiert das neue Doppelbudget massiv und wirft der Regierung vor, auf Kosten von Pensionisten und der Jugend zu sparen. Sie fordert den Bundespräsidenten zur Intervention auf. Die Regierungsparteien verteidigen das Budget und betonen die Entlastung der Arbeitnehmer und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit.

Die Freiheitlichen Partei Österreichs ( FPÖ ) hat das jüngst verabschiedete Doppelbudget scharf kritisiert und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Regierung sparteien. Im Zentrum der Kritik steht die Behauptung, dass das Sparpaket vor allem auf Kosten von Pensionisten und der jüngeren Generation gehe.

Die FPÖ fordert in diesem Zusammenhang eine Intervention des Bundespräsidenten, da sie das Budget als 'Murks' bezeichnet und eine unzumutbare Belastung für breite Bevölkerungsschichten sieht. Laut FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz hat die Regierung bei den Verhandlungen über das Budget die Interessen der Schwächeren vernachlässigt und stattdessen Zugeständnisse an Unternehmer gemacht. Er bemängelt, dass die Regierung sich nicht ausreichend um eine effiziente Ausgabenkontrolle bemüht und stattdessen den 'Selbstbedienungsladen' weiter vergrößert.

Konkret kritisiert Schnedlitz, dass bei den Pensionen gespart werde, während gleichzeitig NGOs und andere Organisationen, die aus seiner Sicht unnötig seien, weiterhin finanziell unterstützt würden. Die FPÖ sieht in dieser Politik eine ungerechte Verteilung der Lasten und fordert eine grundlegende Neuausrichtung der Finanzpolitik. Schnedlitz argumentiert, dass Österreich kein Problem mit zu geringen Einnahmen habe, sondern vielmehr ein Problem mit unkontrollierten Ausgaben.

Er prangert an, dass die Regierung lediglich Ankündigungen für die ferne Zukunft mache, während die aktuellen Probleme der Bevölkerung ignoriert würden. Die Kritik der FPÖ richtet sich auch gegen die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ), die ihrer Meinung nach einen 'Kuhhandel' eingegangen sei und die Interessen der Pensionisten für vermeintliche zukünftige Vorteile der Unternehmer geopfert habe. Im Gegensatz dazu verteidigen die Regierungsparteien das Doppelbudget und betonen die positiven Aspekte.

Die Volkspartei (ÖVP) hebt insbesondere die Senkung der Lohnnebenkosten hervor, die sie als entscheidenden Anreiz für Leistungsträger im Land bezeichnet. Generalsekretär Nico Marchetti betont, dass diese Senkung in dieser Höhe einmalig in der österreichischen Geschichte sei und neben der Entlastung der Arbeitnehmer auch die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Österreich stärken werde. Er sieht darin einen wichtigen Grundstein für einen wirtschaftlichen Aufschwung.

Die ÖVP argumentiert, dass das Budget trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage eine solide Grundlage für die Zukunft schaffe und wichtige Investitionen in die Zukunft ermögliche. Die Senkung der Lohnnebenkosten soll zudem die Beschäftigung fördern und die Innovationskraft der österreichischen Wirtschaft stärken. Die Volkspartei weist die Kritik der FPÖ zurück und betont, dass das Budget sorgfältig ausgearbeitet wurde und die Interessen aller Bevölkerungsgruppen berücksichtigt. Sie verweist darauf, dass das Budget auch Mittel für wichtige soziale Bereiche wie Bildung und Gesundheit vorsieht.

Die ÖVP betont, dass die Regierung eine verantwortungsvolle Finanzpolitik betreibt und sich bemüht, die Staatsverschuldung zu senken. Sie argumentiert, dass die Senkung der Lohnnebenkosten ein wichtiger Schritt in diese Richtung sei. Die SPÖ verteidigt das Budget ebenfalls und spricht von einer 'echten Herkulesaufgabe' angesichts der schwierigen Ausgangslage. Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim ortet die Verantwortung für das große Budgetloch bei der Vorgängerregierung und betont, dass die SPÖ trotz dieser Herausforderungen Verantwortung übernommen habe, um Österreich wieder auf Kurs zu bringen.

Er betont, dass alle – und insbesondere die, die viel haben – einen Beitrag leisten müssen, damit die Finanzen geordnet und Spielräume für wichtige Zukunftsinvestitionen geschaffen werden können. Die SPÖ argumentiert, dass das Budget eine ausgewogene Mischung aus Sparmaßnahmen und Investitionen in die Zukunft darstellt. Sie verweist darauf, dass das Budget auch Mittel für soziale Projekte und Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise vorsieht.

Die SPÖ betont, dass die Regierung eine gerechte Finanzpolitik betreibt und sich bemüht, die soziale Ungleichheit zu verringern. Sie weist die Kritik der FPÖ zurück und betont, dass das Budget die Interessen der breiten Bevölkerung berücksichtigt. Seltenheim unterstreicht, dass die SPÖ sich für eine solide Finanzpolitik einsetzt, die die Zukunft Österreichs sichert. Er betont, dass die Regierung eine langfristige Perspektive verfolgt und sich nicht von kurzfristigen politischen Interessen leiten lässt.

Die SPÖ sieht das Doppelbudget als einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen und gerechten Finanzpolitik





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FPÖ Doppelbudget Kritik Pensionisten Jugend Regierung ÖVP SPÖ Finanzpolitik Bundespräsident

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schwarz-Roter Zoff um die „neue“ SpritpreisbremseWährend die Volkspartei die aktuellen Margenbegrenzungen abschaffen will, hält die SPÖ am bestehenden Modell fest. Rund um die Frage, ob die ...

Read more »

Die GenZ liebt Schulbälle: „Die Atmosphäre ist schicker als beim Ausgehen“Wiener Balltradition trifft auf US-Highschool-Serien: Wieso Abschlussbälle zum Pop-Phänomen wurden, für das Jugendliche und ihre Eltern keinen Aufwand scheuen.

Read more »

Heute vor 40 Jahren: Die Nacht, die Europa für immer veränderteAlle Nachrichten aus Vorarlberg und den Gemeinden sowie aktuelle News aus Österreich und der Welt mit vielen Themen wie Sport, Politik, Stars, uvm.

Read more »

Doppelbudget 2027/2028: Regierung ringt um EinsparungenDie Regierung verhandelt intensiv über das Doppelbudget für 2027 und 2028. Zusätzliche Einsparungen von mindestens zwei Milliarden Euro sind notwendig, um den Budgetpfad einzuhalten. Experten fordern deutlich höhere Einsparungen und kritisieren bestehende Strukturen.

Read more »

'Hände weg von Pensionen' - Budget-Showdown: Wo gekürzt werden soll, wer sich wehrtPensionen: Regierung plant Kürzungen zur Finanzierung von Entlastungen, Seniorenvertreter protestieren gegen Einschnitte im Doppelbudget 2027/28.

Read more »

FPÖ Wahlplakat mit manipulierter Schlagzeile sorgt für Aufregung in NeunkirchenDie FPÖ wird wegen eines Wahlplakats kritisiert, das eine manipulierte Schlagzeile über die Situation in Neunkirchen verwendet. Die ÖVP wirft der FPÖ vor, Falschinformationen zu verbreiten und eine instabile Situation auszunutzen. Im Fokus steht die Behauptung, ein Foto sei nachträglich in die Schlagzeile eingefügt worden.

Read more »