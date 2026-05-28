Fotografie feiert 200-jähriges Jubiläum: Eine Reise durch die Geschichte der Fotografie

Die Fotografie feiert ihr 200-jähriges Jubiläum und wird in Frankreich sowie Österreich groß gefeiert. Die Ausstellung "Spuren der Wirklichkeit" im Linzer Lentos Museum zeigt eine Auswahl an historischen und zeitgenössischen Fotografien, die die Entwicklung des Mediums von seinen Anfängen bis heute dokumentieren.

Kaum ein Medium hat den Blick auf die Welt so geprägt wie die Fotografie . Heuer feiert sie ihr 200-Jahr-Jubiläum. Vor allem in Frankreich wird groß gefeiert, Österreich schließt sich an: Schon jetzt eröffnet im Linzer Lentos die kleine Schau "Spuren der Wirklichkeit" - eine erste Vermessung dessen, was das Medium war und ist.

Als erste erhaltene Fotografie gilt Nicephore Niepces "Blick aus dem Fenster von Le Gras" (1826/27). Dem pensionierten französischen Offizier gelang es, den Blick aus seinem Arbeitszimmer dauerhaft festzuhalten. Stundenlang, möglicherweise tagelang belichtete er eine mit Judäa-Bitumen beschichtete Zinnplatte - ein Verfahren, das er selbst Heliografie nannte. Über seine Pionierarbeit schrieb er 1827: "Ich bin wie Kolumbus, als er die Entdeckung einer neuen Welt ahnte … Bald wird die Mannschaft begeistert rufen: Land!

Land!

" Joseph Nicephore Niepces "Blick aus dem Fenster von Le Gras" gilt als das älteste Foto der Welt Meilenstein der piktoralistischen Fotografie: Edward Steichens Aufnahme von Auguste Rodins "Der Denker", 1902 Madame d'Ora galt als die gefragteste Porträtistin des Wiener Fin de Siecle, hier: Damenporträt, 1920-1930 Zeitgenössische Positionen ergänzen historische Arbeiten. Hier: Shirin Neshat, "Speechless", 1996.

Felix-Benedikt Sturms hochauflösende Fotografie von Digitalkamera-Bildsensoren "Ohne Titel ", 2020 Vor allem im Geburtsland der Fotografie, Frankreich, findet anlässlich des runden Jubiläums der Veranstaltungsreigen "Bicentenaire de la Photographie 2026-2027" statt. Ab September wird in Museen, Archiven und auf Festivals der Erfindung gedacht. In Österreich eröffnet Mitte Juli in der Albertina die Schau "Die Welt im Fokus" zur Reise- und Expeditionsfotografie im 19. Jahrhundert.

Schon am Freitag zeigt das Lentos eine Sammlungsschau - bestückt aus den eigenen Beständen an zeitgenössischer künstlerischer Fotografie, die den historischen Beständen des Nordico Stadtmuseums aus der Gegenwartsperspektive antworten. Die Schau nähert sich dem Medium in fünf Kapiteln - "Der Apparat", "Das Licht", "Das Material", "Die Referenz" und "Die Zeit" - und macht dabei vor allem eines deutlich: Fotografie bildete nie einfach die Wirklichkeit ab, sondern bewegte sich immer in den Grenzen und Möglichkeiten der Apparate und anderer technischer Parameter.

Eine gelbstichige Aufnahme von circa 1850 zeigt etwa eine gespenstisch menschenleere "Place de la Madeleine": Edouard-Denis Baldus hatte Frankreichs historische Bauten abzulichten. Doch nicht der Platz war tatsächlich geräumt, schuld war die lange Belichtungszeit, die sämtliche Spuren menschlichen Lebens verwischte - mit einer Ausnahme: Wer genau hinsieht, erkennt den sachten Schatten eines Mannes auf einer Parkbank.

Wer ganz genau hinschaut, sieht einen Schatten auf der Parkbank: Edouard-Denis Baldus' "Place de la Madeleine" "Es gab in der Fotografiegeschichte immer wieder den Diskurs, dass sich die Wirklichkeit, die Natur, in das Fotomaterial einschreibt", so Kuratorin Sarah Jonas gegenüber ORF.at. Das Beispiel zeigt: Die Fotografie bildet nicht einfach ab - sie gestaltet Realität. Dennoch wurde das Medium lange als bloße Reproduktionstechnik abgetan und vom Kunstbetrieb vernachlässigt.

Erst in den 1940er Jahren fand die erste monothematische Fotografieausstellung im Museum of Modern Art (MoMA) statt, ab den 1960er Jahren begannen Institutionen, Fotos systematisch zu sammeln, und auch die kunsthistorische Forschung nahm sich zunehmend der Fotografie an. Dabei gab es, wie die Linzer Schau zeigt, schon sehr früh künstlerische Auseinandersetzungen. Piktorialisten wollten um die Jahrhundertwende die Malerei nachahmen und setzten dabei vor allem auf Drucktechniken zur Bildmanipulation.

In Edward Steichens "The Big White Cloud" (1902) hat eine weiße Wolke am Horizont ihren imposanten Auftritt, während See und Hügel atmosphärisch im Dunkeln verschwinden. Den Bruch mit der malerischen Ästhetik vollzogen Vertreter des "Neuen Sehens" (ab den 1920er Jahren) wie Alexander Rodtschenko, die mit extremen Perspektiven wie Frosch- und Vogelperspektive sowie starken Licht-Schatten-Kontrasten arbeiteten. Auch andere Künstler der Moderne experimentierten radikal: Man Rays "Zünder" (1922) zeigt den Zünder eines Sprengkörpers in einer abstrakten, experimentellen Inszenierung.

"Nichts gibt dem Surrealismus so viel Sinn wie die Fotografie", stellte Salvador Dali 1929 fest. Die Bewegung machte das Medium mittels Montagen und Fotogrammen zur Projektionsfläche für Träume und Unbewusstes.

"Spuren der Wirklichkeit. 200 Jah­re Foto­gra­fie aus den Samm­lun­gen der Muse­en der Stadt Linz", bis 16. August 2026. Vom Österreicher Herbert Bayer ist etwa "Einsamer Großstädter" (1932) zu sehen: Zwei Hände schweben vor einer Hausfassade, in den geöffneten Handflächen starren unheimliche Augen. Der im ländlichen Oberösterreich aufgewachsene Künstler brachte darin seinen Großstadtverdruss zum Ausdruc





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