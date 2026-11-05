Forscher Jülich identifizieren Notstrombatterien als Ursache für Netzfrequenz-Schwankungen

Ein Team der Forschungszentrums Jülich hat nachgewiesen, dass synchronisierte Selbsttests von USV-Anlagen weltweit zu messbaren Frequenzeinbrüchen im Stromnetz führen.

Ein internationales Forscherteam hat die lang rätselhafte Ursache für regelmäßige Schwankungen der globalen Netzfrequenz identifiziert. Die Untersuchungen belegen, dass synchronisierte Selbsttests von unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) die primären Auslöser für diese Phänomene sind.

Ursache der Frequenzschwankungen entdeckt

Europäische Netzbetreiber verzeichnen seit Jahren ein anomales Verhalten: Zu Beginn jeder Minute fällt die Netzfrequenz kurzfristig um drei Millihertz ab. Dieses Muster entspricht einer gemeinsamen Leistungsänderung von rund 80 Megawatt im europäischen Wechselstromnetz. Die Ursache liegt in der Synchronisation von Notstrombatterien, die alle Hersteller unabhängig voneinander auf den Minutenbeginn als Startzeitpunkt für ihre Tests eingestellt haben.

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Studium von Hartmann und Witthaut

Die Studie wurde von Carsten Hartmann und Dirk Witthaut vom Forschungszentrum Jülich geleitet. Ihr Team konnte das Phänomen auf fünf verschiedenen Kontinenten nachweisen. Die Untersuchung zeigt, dass die parallelen Selbsttests Millionen von Geräten gleichzeitig betreiben, was zu einem messbaren Abfall der Frequenz führt. Dieser Effekt ist besonders in Regionen mit hoher Dichte an Rechenzentren sichtbar.

Auswirkungen auf Rechenzentren in Irland

In Irland hat der massive Ausbau von Serverstandorten zu einer Vervierfachung des Frequenzeinbruchs zwischen 2016 und 2021 geführt. Im Jahr 2022 machten Rechenzentren etwa 18 Prozent des gesamten Stromverbrauchs im Land aus. Der Anstieg der USV-Technik korreliert direkt mit der Zunahme der Frequenzschwankungen. Die Belastung ist zwar aktuell nicht sicherheitskritisch, aber die Tendenz steigt.

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Softwareupdate als Lösung des Problems

Ein Hersteller hat bereits ein Softwareupdate bereitgestellt, das die starren Minutenstarts aufhebt. Die neue Version verteilt die Prüfzeiten zufällig, sodass nicht Millionen Geräte gleichzeitig Strom ziehen. Diese Maßnahme verhindert den gleichzeitigen Leistungsbedarf und stabilisiert die Netzfrequenz wieder. Die Lösung demonstriert, wie technische Anpassungen globale Infrastrukturen schützen können.

Implikationen für die digitale Infrastruktur

Die Erkenntnisse haben weitreichende Folgen für die Planung von Rechenzentren und Energieversorgern. Die Synchronisation von Tests muss vermieden werden, um zukünftige Engpässe zu verhindern. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass kleine Anpassungen in der Software große positive Effekte auf die Netzstabilität haben. Weitere Updates sind für andere Hersteller erwartet worden, um das globale Problem flächendeckend zu lösen.