Formula 1 in Kanada: Regenschauer bedrohen Grand Prix - Chaos-Rennen möglich?

Die Formel 1 kehrt nach einer zwewochigen Pause ins nächste Rennwochenende zurück. Doch Regenschauer bedrohen den Grand Prix von Kanada. Steht der Formel 1 ein Chaos-Rennen bevor? Gut möglich, da Regenschauer um den Start des Großen Preises in Montreal am Sonntag (22 Uhr) vorhergesagt sind. Das könnte das fünfte Saisonrennen zu einem echten Chaos-Grand-Prix machen.

Nach gut zwei Wochen Pause geht die Formel 1 ins nächste Rennwochenende. Doch Regenschauer bedrohen den Grand Prix von Kanada. Steht der Formel 1 ein Chaos-Rennen bevor?

Gut möglich. Denn rund um den Start des Großen Preises in Montreal am Sonntag (22 Uhr) sind Regenschauer vorhergesagt. Das könnte das fünfte Saisonrennen zu einem echten Chaos-Grand-Prix machen. Blickt man auf das Wetterradar, so sind für den Renntag Schauer vorhergesagt.

Schon ab dem Vormittag gibt es eine ganz hohe Regenwahrscheinlichkeit in der kanadischen Großstadt. Diese Regenwahrscheinlichkeit bleibt auch bis in die Abendstunden aufrecht. Mit rund 14 Grad Celsius ist es auch frisch. Kein Wunder, schließlich findet das Rennen in Kanada aufgrund des leicht adaptierten Kalenders um drei Wochen früher statt als letztes Jahr.

Die Wettervorhersage könnte die Teams vor ein großes Rätsel stellen. Denn Freitag und Samstag sollen trocken und mit Temperaturen um die 20 Grad Celsius auch angenehm warm sein – dafür ist also ein Trocken-Setup ideal, während der Rennsonntag nass sein dürfte und da eine Abstimmung für Regen besser geeignet wäre. Welches Team hier zu welcher Lösung greift, wird besonders spannend zu beobachten. Erschwert wird die Abstimmung auch dadurch, dass am zweiten Rennwochenende in Folge ein Sprint angesetzt ist.

Deshalb gibt es am Freitag (18.30 Uhr) nur ein Training, bevor um 22.30 Uhr schon die Sprint-Qualifikation steigt. Der Sprint selbst folgt dann am Samstag (18 Uhr) und die Qualifikation für den Großen Preis vier Stunden später (22 Uhr). Das Rennen beginnt am Sonntag um 22 Uhr





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