Former tennis star Boris Becker wins International Sports Book of the Year Award for his 'Inside' memoir, despite travel ban to UK

Boris Becker, a former Wimbledon champion, was awarded the"International Sports Book of the Year Award" for his memoir"Inside" in London. Despite being unable to attend the ceremony physically, he accepted the award and expressed his gratitude on Instagram. In his book, Becker shares his experience in two Italian prisons and the lessons he learned from his time behind bars. He acknowledges the humbling effect that life can have on everyone.

NEWS TEXT: (58) hat in London den"International Sports Book of the Year Award" für sein Buch"Inside" gewonnen. Allerdings konnte der ehemalige Tennisstar nicht selbst zur Preisverleihung ins"The Oval" reisen.

Der Grund: Nach seiner Verurteilung wegen Insolvenzdelikten im Jahr 2022 gilt für den dreifachen Wimbledon-Sieger nach wie vor ein Einreiseverbot nach Großbritannien. Auf Instagram zeigte sich Becker von der Auszeichnung überwältigt:"Wow ... Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. " Er fügt hinzu, dass die meiste Zeit seines Lebens er von anderen sehr öffentlich beurteilt worden sei –"zuerst als Tennisspieler, später dann als Mensch.

Manchmal fair, manchmal unfair, aber immer öffentlich. " Mit seinem Buch habe er zum ersten Mal seine Geschichte mit seinen eigenen Worten erzählt. "Was mich am meisten berührt hat, waren die Rückmeldungen von Lesern aus aller Welt", so Becker. "Nicht wegen des Tennis, sondern weil das Leben uns alle irgendwann einmal demütigen kann.

" In"Inside" verarbeitet Becker seine Zeit in zwei italienischen Gefängnissen. Im April 2022 war er zu 30 Monaten Haft verurteilt worden, rund sieben Monate davon saß er tatsächlich ab. Der Ex-Tennisprofi berichtet darin von der schlimmen Zeit hinter Gittern, aber auch von neuen Freundschaften, die er dort schloss





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Alisson Becker steht vor Wechsel zu Juventus, Liverpool könnte ihn behaltenNachdem Mohamed Salah und Andy Robertson angekündigt hatten, Abschied zu nehmen, steht nun auch Stammtorhüter Alisson Becker vor dem Aus. Laut Medienberichten aus Italien soll der 33-jährige Brasilianer unmittelbar vor einem Wechsel zu Juventus stehen. Die italienische "Gazzetta dello Sport" berichtet, habe Alisson den Turinern bereits seine grundsätzliche Zusage gegeben. Selbst eine mögliche Qualifikation der "Alten Dame" nur für die Europa League soll den Schlussmann nicht von einem Wechsel abhalten. Juventus befindet sich derzeit mitten im sportlichen Umbruch und setzt offenbar gezielt auf erfahrene Führungsspieler. Für Alisson wäre es eine Rückkehr nach Italien. Bereits zwischen 2016 und 2018 spielte er für die AS Roma, ehe er für rund 72 Millionen Euro nach Liverpool wechselte. An der Anfield Road entwickelte er sich zu einem der besten Torhüter der Welt und gewann unter anderem die Champions League, die Klub-WM sowie zweimal die englische Meisterschaft. Ein wesentlicher Faktor für die Wechselgedanken dürfte auch die Kaderplanung der "Reds" sein. Mit Giorgi Mamardashvili hat Liverpool bereits frühzeitig einen möglichen Nachfolger aufgebaut. Der georgische Nationaltorhüter gilt intern als zukünftige Nummer eins und soll mittelfristig mehr Spielzeit erhalten. Laut mehreren Berichten könnten die Gespräche noch vor Beginn der Weltmeisterschaft intensiviert werden. Juventus drängt offenbar auf eine rasche Einigung, um Planungssicherheit für die kommende Saison zu schaffen. Liverpool wiederum soll einem verdienten Spieler wie Alisson keine Steine in den Weg legen. Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports - von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

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