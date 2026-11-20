Taylor Barnard entgeht schwersten Verletzungen, als sein Porsche bei Formel-E-Tests in Spanien in Flammen aufgeht. Rennleitung bricht Session ab und leitet Untersuchung ein.

Ein schockierendes Ereignis ereignete sich während der Saisonvorbereitung der Formel-E in Spanien. Der britische Fahrer Taylor Barnard verlor bei Testfahrten auf der Rennstrecke Jarama die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Porsche - Rennwagen, der zum Kundenteam Fusion gehörte, krachte heftig in die Streckenbegrenzung und fing anschließend Feuer. Barnard konnte sich jedoch rechtzeitig aus dem brennenden Wagen retten und blieb unverletzt.

Unfallhergang und Feuerwehrreaktion

Die Testsession wurde unmittelbar nach dem Zwischenfall von der Rennleitung abgebrochen. Augenzeugen berichteten von einer Explosion und einer massiven Rauchentwicklung, während Bilder auf der Plattform X das Fahrzeug in Vollbrand zeigten. Einsatzkräfte rückten schnell an, um das brennende Auto zu löschen und die Unfallstelle abzusichern. Die Bergungs- und Löscharbeiten sorgten für ungewöhnliche Szenen auf der Rennstrecke, da die Straße blockiert war und mehrere Fahrer entgegen der Fahrtrichtung zurück an die Box fahren mussten.

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Reaktionen der Formel-E Organisation

Die Rennserie bestätigte in einer ersten Stellungnahme, dass keine Verletzten vorliegen. Verantwortliche betonten, dass eine gründliche Untersuchung der Ursache des Brandes durchgeführt wird. Man wird weitere Informationen bereitstellen, sobald neue Erkenntnisse vorliegen. Der Vorfall ist Teil der Vorbereitungen auf die neue Saison, in der der 22-jährige Brite für sein Team an den Start gehen soll. Die Sicherheitsprotokolle scheinen funktioniert zu haben, da Barnard das Fahrzeug unverletzt verlassen konnte.

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Offene Fragen zur Brandursache

Bisher ist nicht klar, warum der Porsche nach dem Aufprall Feuer fing. Die technischen Details des Vorfalls werden noch analysiert. Die Formel-E kündigte an, den Vorfall umfassend zu untersuchen, um die genauen Umstände zu klären. Diese Transparenz ist wichtig, um eventuelle Sicherheitslücken zu identifizieren und die Sicherheit der Fahrer in Zukunft zu gewährleisten.