Formel 1 verschiebt Start des Miami-Grand-Prix wegen drohender Unwetter

Die Formel 1 hat den Start des Grand Prix von Miami um drei Stunden nach vorne verlegt, um mögliche Störungen durch Unwetter zu minimieren. Die Sicherheit aller Beteiligten steht im Vordergrund. Zudem wurden Reglementanpassungen für nasse Bedingungen vorgenommen.

Die Formel 1 hat auf die drohende Wetterlage in Miami reagiert und den Start des Grand Prix um drei Stunden nach vorne verlegt. Ursprünglich sollte das Rennen am Sonntag um 22.00 Uhr MESZ beginnen, doch nun beginnt der vierte Saisonlauf bereits um 19.00 Uhr MESZ.

Diese Entscheidung wurde getroffen, um mögliche Störungen durch Unwetter zu minimieren und ein größeres Zeitfenster für einen erfolgreichen Rennverlauf zu schaffen. Die Sicherheit aller Beteiligten, einschließlich der Fahrer, Fans, Teams und Mitarbeiter, steht dabei an erster Stelle. Ein US-Gesetz schreibt vor, dass bei Gewitter und Blitzgefahr alle Freiluftveranstaltungen sofort ausgesetzt und die Zuschauer sowie das Personal in Sicherheit gebracht werden müssen. Bereits im Vorjahr hatte Regen in Miami für Verzögerungen gesorgt, insbesondere beim Sprintrennen.

Für den diesjährigen Grand Prix werden am Nachmittag Gewitter und starker Regen erwartet, was die Durchführung des Rennens erschweren könnte. Bei Blitzen in der Nähe der Strecke ist ein Weiterfahren nicht möglich. Vor dem Rennwochenende in Florida hatte die Formel 1 zudem Anpassungen am Reglement vorgenommen, um die Bedingungen bei nassen Strecken zu verbessern.

Dazu gehören höhere Temperaturen der Reifenheizdecken für besseren Grip bei Intermediates, vereinfachte Signale der Heckleuchten für bessere Sichtbarkeit und eine Reduzierung der maximalen ERS-Abgabe, um die Fahrzeuge bei wenig Haftung besser kontrollieren zu können. Zudem wurde der Einsatz des Boost-Knopfs für Überholmanöver bei starkem Regen kurzfristig verboten. Mehrere Piloten hatten Bedenken geäußert, da die neuen Autos noch wenig Erfahrung bei Regenrennen haben.

Carlos Sainz von Williams äußerte sich besorgt: Es ist eine extrem flache Strecke, das Wasser bleibt auf der Oberfläche. Ob das sicher genug sein wird oder nicht – bei den nahen Begrenzungsmauern und der Sicht, die wir mit diesen Autos haben – wird sicherlich ein Grund zur Sorge sein. Er hofft, dass alle notwendigen Vorkehrungen getroffen werden, um ein sicheres Rennen zu gewährleisten. Wir können eine gute Show, ein gutes Rennen hinlegen.

Ich glaube, alle Fahrer wollen im Nassen fahren, aber hoffentlich mit dem richtigen System und den richtigen Hilfsmitteln, um es sicher zu machen





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