Formel 1 trauert um Alan Jones: Australischer Weltmeister im Alter von 80 Jahren verstorben

Die Formel 1 verliert mit Alan Jones eine ihrer größten Legenden. Der ehemalige Weltmeister starb im Alter von 80 Jahren. Seine Frau Amanda Butler-Davis bestätigte den Tod.

Die Welt der Formel 1 trauert um eine ihrer bedeutendsten Persönlichkeiten. Alan Jones, der letzte australische Formel-1- Weltmeister, ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Seine Frau Amanda Butler-Davis bestätigte den Tod nach einer kurzen Erkrankung öffentlich. Mit seinem Ableben verliert der Motorsport eine seiner wichtigsten ikonischen Figuren aus der Geschichte des Sports.

Jones war der zweite australische Titelträger

Alan Jones gilt in seiner Heimat als absolute Legende, da er der zweite Australier ist, der den Titel in der Königsklasse gewann. Zuvor hatte lediglich Jack Brabham dieses historische Ergebnis erreicht. Jones sicherte sich seine Titelkrone im Jahr 1980 mit dem Rennstall Williams. Er beendete seine aktive Karriere zunächst 1981, kehrte aber sporadisch für weitere Einsätze zurück. Sein letztes Formel-1-Rennen absolvierte er im Jahr 1986, womit er eine lange und prägende Zeit in der Elite des Motorsports repräsentierte.

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Zwölf Siege und historische Erfolge in der F1

Während seiner gesamten Karriere gelangen Jones zwölf Grand-Prix-Siege, wobei fünf davon in seiner erfolgreichen Meisterschaftssaison fielen. Seine siegreichen Rennen führte er in Argentinien, Frankreich, Großbritannien, Kanada und den USA davon. Beim Großen Preis von Österreich in Spielberg wurde er zudem Zweiter. Dort hatte er drei Jahre zuvor mit seinem ersten Sieg den sportlichen Durchbruch gefeiert. Insgesamt feierte er zwei Erfolge auf der österreichischen Rennstrecke, was seine starke Performance in Spielberg unterstreicht.

Karriereverlauf von Hesketh bis zu Williams

Sein Debüt in der Formel 1 gab Jones im Jahr 1975 für das Team Hesketh. Im Anschluss folgten Stationen bei Graham Hill und Surtees. Im Jahr 1977 wechselte er zu Shadow, wo er in Spielberg seinen ersten Grand-Prix-Sieg feierte. Der Wechsel zu Williams markierte schließlich den Höhepunkt seiner Karriere. Dort wurde er der erste F1-Pilot, der mit dem britischen Rennstall die Weltmeisterschaft gewann. Nach einem Sieg beim Saisonfinale auf dem Caesars Palace Grand Prix Circuit in den USA trat er 1981 zunächst zurück.

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Nachwirken und Anerkennung durch Familie

Auch nach dem Ende seiner aktiven Rennsportzeit blieb Alan Jones dem Motorsport eng verbunden. In Australien arbeitete er über viele Jahre hinweg als kommentierender Experte für die Formel 1 und präsentierte den Sport einer neuen Generation von Fans. Seine Familie würdigte ihn in einer öffentlichen Erklärung als leidenschaftlichen Rennfahrer, der den Sport maßgeblich geprägt hat. Er hinterlässt seine Frau Amanda Butler-Davis sowie sechs Kinder.

Erinnerung an den runden Geburtstag

Es war gerade erst am Montag geschehen, als Jones seinen 80. runden Geburtstag gefeiert hatte. In einer Trauerbotschaft betonte seine Frau, dass Alan sein Leben dem Motorsport gewidmet habe. Sie würdigte das Vermächtnis ihres Mannes, das durch die unzähligen Menschen, die er auf seinem Weg berührt hat, weiterleben wird. Mit seinem Tod endet ein Kapitel in der Geschichte der Formel 1, das von außergewöhnlichem Talent und unermüdlicher Leidenschaft geprägt war.