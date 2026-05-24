Formel-1-Saison-Sieg für Leclerc, Mercedes-Drama bei Russell

Ein 19-jähriger Italiener feierte am Sonntag in Montreal seinen vierten Formel-1-Saisonsieg in Serie und baute seinen Vorsprung auf Russell in der Gesamtwertung auf 43 Punkte aus. Der Brite musste seinen Silberpfeil in Führung liegend mit Motorenproblemen abstellen. Lewis Hamilton wurde im Ferrari Zweiter vor Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Für Mercedes war es am fünften Grand-Prix-Wochenende der fünfte Erfolg. Dieser hatte aber einen bitteren Beigeschmack, weil Pole-Setter Russell seine Siegsträume unverschuldet begraben musste. Der Vorjahressieger stieg sichtlich verärgert aus seinem Boliden aus und warf seine Handschuhe auf den Boden. Auch Weltmeister Lando Norris, der so wie Teamkollege Oscar Piastri nach einem Taktik-Missgeschick des McLaren-Teams viele Positionen verloren hatte, musste mit technischen Problemen aufgeben. Das erwartete Regenchaos blieb aus.

Der 19-jährige Italiener feierte am Sonntag in Montreal den vierten Formel-1 -Saisonsieg in Serie und baute seinen Vorsprung auf Russell in der Gesamtwertung auf 43 Punkte aus.

Der Brite musste seinen Silberpfeil in Führung liegend mit Motorenproblemen abstellen. Lewis Hamilton wurde im Ferrari Zweiter vor Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Für Mercedes war es am fünften Grand-Prix-Wochenende der fünfte Erfolg. Dieser hatte aber einen bitteren Beigeschmack, weil Pole-Setter Russell seine Siegsträume unverschuldet begraben musste.

Der Vorjahressieger stieg sichtlich verärgert aus seinem Boliden aus und warf seine Handschuhe auf den Boden. Auch Weltmeister Lando Norris, der so wie Teamkollege Oscar Piastri nach einem Taktik-Missgeschick des McLaren-Teams viele Positionen verloren hatte, musste mit technischen Problemen aufgeben. Das erwartete Regenchaos blieb aus. Nachdem am Samstag das emotionale Stallduell zwischen Sprint-Sieger Russell und Antonelli nach einer Beinahe-Kollision sowie wütenden Funksprüchen das bestimmende Thema war, stand der Sonntag im Zeichen des Wetters - und der Fußball-WM.

FIFA-Präsident Gianni Infantino nutzte den Grand Prix beim Co-Gastgeber, um sich im Trikot des NHL-Teams Montreal Canadiens gemeinsam mit dem WM-Pokal und einigen Stars der Motorsport-Königsklasse ablichten zu lassen. Auf der Strecke wartete auf die Rennställe ein Reifenpoker, da es vor dem Start auf der Ile Notre-Dame zwar nieselte, die Strecke aber trotzdem nicht wirklich nass war.

Das Mercedes-Duo in der ersten Reihe sowie die beiden Ferraris und Red Bulls entschieden sich für Trockenreifen, das McLaren-Duo in der zweiten Reihe riskierte es mit einem Intermediate-Reifensatz. Der mit Spannung erwartete Rennbeginn verschob sich um zwei Aufwärmrunden, da die fünf Lichter auf der Startampel im ersten Versuch nicht ausgingen und der liegengebliebene Racing Bull von Arvid Lindblad weggeschoben werden musste.

Norris holte sich von Startplatz drei zwar die Führung, doch genauso wie Piastri musste der Sprint-Zweite seinen Reifensatz früh wechseln. Antonelli ging unterdessen an Russell vorbei, die Silberpfeile wurden von Hamilton und Verstappen verfolgt. Am Ende der 6. von 68 Runden kam es fast erneut zum Mercedes-Drama: Russell ging an Antonelli vorbei, dieser verbremste sich und krachte beinahe ins Heck seines Stallrivalen. Kurz darauf bremste sich Verstappen an Hamilton vorbei auf den dritten Platz.

Bei niedrigen Temperaturen auf dem Circuit Gilles-Villeneuve lieferten sich Russell und Antonelli für fast 30 Runden einen packenden Zweikampf auf Augenhöhe. Dann ging der Motor von Russell aus und Antonelli durfte mit Respektabstand auf Verstappen seine Führungsrunden drehen. Der von Startplatz sechs ins Rennen gegangene Vierfach-Champion erlebte ein Rennen nach Wunsch, sechs Runden vor der Zielflagge wurde der Niederländer vom siebenfachen Montreal-Sieger Hamilton aber noch überholt. Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen





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