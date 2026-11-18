Cadillac stellt das Fahrerduo für die Formel-1-Saison 2027 vor. Valtteri Bottas und Sergio Perez fahren für den US-Rennstall, die letzten Plätze sind fast besetzt.

Die lange Erwartungshaltung rund um die Fahrerparade der Formel 1 für die Saison 2027 hat ein deutliches Ende gefunden. Der US-amerikanische Rennstall Cadillac hat am Vorabend des Rennwochenendes in Las Vegas offiziell bekannt gegeben, dass der finnische Rennfahrer Valtteri Bottas auch im kommenden Jahr für das Team an den Start gehen wird. Damit ist die wichtigste Unbekannte in der Aufstellung der neuen Teammitglieder geklärt, was die Gesamtstruktur der Fahrerfelder für die nächste Ära im Motorsport maßgeblich prägt. Die Entscheidung beendet spekulativen Diskussionen über eine mögliche Veränderung bei den Piloten des Teams.

Bestätigung der Fahrerpaarung für 2027

Cadillac setzt damit auf die Bewährung der aktuellen Besetzung und hält an der Strategie fest, die bereits in der Vorsaison vorgestellt wurde. Valtteri Bottas, der 37-jährige ehemalige Mercedes-Pilot, wird weiterhin in einem Cadillac-Cockpit sitzen. An seiner Seite wird Sergio Perez fahren, dessen Vertrag bereits bis zum Ende des Jahres 2029 verlängert wurde. Diese Konstante soll dem jungen Team Stabilität und Erfahrung in einem hochkomplexen Wettkampfumfeld bieten. Die offizielle Bestätigung durch den Rennstall markiert den Abschluss der Vertragsverhandlungen für das Duo.

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Gründe für die Wahl des erfahrenen Finnen

Die Entscheidung von Cadillac für Valtteri Bottas basiert auf dessen langjähriger Erfahrung und seiner technischen Kompetenz in der Königsklasse. Der Finne selbst äußerte seine Freude über die Fortsetzung der Zusammenarbeit und betonte den Willen, die Entwicklung des Rennstalls weiter voranzutreiben. Cadillac-CEO Dan Towriss hob hervor, dass die Perspektive und das Engagement von Bottas entscheidende Stärken für das Team darstellen. Trotz eines internen Duells mit einem Stand von 4 zu 14 Gunsten von Perez, setzt das Management auf die routinierte Herangehensweise des Finnen, um im field der Neulinge schnell konkurrenzfähig zu werden.

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Auswirkungen auf andere Bewerber und Restplätze

Die feste Zusage für Valtteri Bottas bedeutet das vorläufige Aus für viele andere namhafte Fahrer, die auf einen Stammplatz gehofft hatten. Der französische Fahrer Esteban Ocon muss seine Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Formel 1 in diesem Jahr begraben, da sein alter Platz bei Haas durch den Nachwuchstalent Rafael Camara übernommen wird. Auch der US-amerikanische Cadillac-Testfahrer Colton Herta bleibt ohne Cockpit im Hauptteam, obwohl er die notwendigen Punkte für die Superlizenz gesammelt hat. Sein weiterer Status als Testfahrer ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.

Aktueller Stand der Formel-1-Konstellation

Nach der Klarstellung bei Cadillac stehen die Besetzungen bei zehn der elf Formel-1-Teams für die Saison 2027 fest. Lediglich beim Haas F1 Team wartet die Öffentlichkeit noch auf die finale offizielle Bestätigung des zweiten Fahrers. Der zweite Platz gilt jedoch praktisch als vergeben, wobei das Team mit großer Wahrscheinlichkeit auf Oliver Bearman zurückgreifen wird. Diese nahezu vollständige Aufstellung der Starterfelder lässt den Motorsport auf eine sehr wettbewerbsintensive kommende Saison hoffen, in der die Neulinge wie Cadillac ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen.