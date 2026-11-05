Formel 1: Lance Stroll fällt am GP Brasilien aus

Aston Martin bestätigt: Lance Stroll verpasst die offiziellen Termine beim Großen Preis von Brasilien wegen einer Virusinfektion. Teamkollege Fernando Alonso übernimmt die Medienarbeit für den kanadischen Fahrer.

Der kanadische Formel-1-Pilot Lance Stroll muss beim kommenden Großen Preis von Brasilien imrennkalender auf offizielle Auftritte verzichten. Der Fahrer des Rennstalls Aston Martin hat sich eine Virusinfektion zugezogen, die seinen aktuellen Einsatz im Medienbereich verhindert. Der Rennstall bestätigte die Absage der Medientermine am Donnerstag.

Virusinfektion in Mexiko City ausgelöst

Die Erkrankung geht auf ein Rennwochenende in Mexiko-Stadt zurück, das vor wenigen Tagen stattfand. Stroll war damals noch angetreten und regulär im Einsatz. Erst nach Abschluss der Rennen dort traten die ersten Anzeichen der Krankheit auf. Der 28-Jährige musste sich daher bereits vor Ort in Mexiko in Quarantäne begeben. Eine direkte Ansteckung auf dem Rennsteg oder durch Teamkollegen ist in diesem Kontext nicht genannt.

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Fernando Alonso tritt als Ersatz auf

Da Stroll seine Pflichten nicht erfüllen kann, übernimmt sein Teamkollege Fernando Alonso die verbleibenden Medienverpflichtungen. Alonso wird am Medientag anstelle des Erkrankten anwesend sein. Aston Martin teilte mit, dass Lance weiterhin von einer Virusinfektion erholt. Der Rennstall betrachtet die Situation jedoch als absehbar lösbar.

Erholungschancen stehen gut

Trotz der pausierenden Teilnahme an den offiziellen Terminen gibt es Entwarnung für den Fahrerstatus. Aston Martin erwartet, dass Stroll wieder am Fahrerlager teilnimmt. Seine Teilnahme am freien Training am Freitag gilt damit als wahrscheinliches Ereignis. Die offizielle Bestätigung steht noch aus, doch die Prognosen der Sportmedizin deuten auf eine rasche Besserung hin.

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Vierte Erkrankung in kurzer Folge

Stroll ist nicht der einzige Pilot, der unter den Folgen einer Krankheit leidet. In Mexiko waren bereits Kimi Antonelli von Mercedes und Valtteri Bottas von Cadillac erkrankt. Beide verpassten den Medientag. Auch Sergio Perez war bereits mit einer Erkrankung konfrontiert. Diese Welle von Infektionen betrifft mehrere Teams gleichzeitig.

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