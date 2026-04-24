Formel 1 kehrt 2027 nach Istanbul zurück – Kalender komplett!

Die Formel 1 gibt die Rückkehr des Grand Prix nach Istanbul ab 2027 bekannt. Der Istanbul Park Circuit wird für die nächsten fünf Jahre wieder Teil des Rennkalenders sein, womit alle 24 Rennen der Saison 2027 vergeben sind.

Die Formel 1 kehrt nach Istanbul zurück! Wie das türkische Präsidialamt mitteilte, ist die Austragung eines Grand Prix in Istanbul ab dem Jahr 2027 nahezu sicher.

Damit ist der Rennkalender für die kommende Saison vollständig, alle 24 Rennen der Weltmeisterschaft sind vergeben. Der Istanbul Park Circuit, der bereits zwischen 2005 und 2011 regelmäßig Austragungsort war und während der Corona-Pandemie 2020 und 2021 ein überraschendes Comeback feierte, wird voraussichtlich für die nächsten fünf Jahre wieder Teil des Formel-1-Zirkus sein. Besonders die Fahrer sollen sich über die Rückkehr auf diese anspruchsvolle Strecke freuen.

Eine offizielle Bekanntgabe wird bereits am Freitag im Dolmabahce-Palast erwartet, zu der Präsident Recep Tayyip Erdogan, Formel-1-Chef Stefano Domenicali und FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem geladen sind. Der Kampf um den letzten freien Platz im 24 Rennen umfassenden Formel-1-Kalender war intensiv. Zahlreiche Städte hatten ihr Interesse bekundet, obwohl die Ausrichtung eines Rennens mit Kosten zwischen 25 und 60 Millionen Euro verbunden ist, je nach den Vertragsbedingungen. Diese hohen Kosten setzen insbesondere traditionelle europäische Rennstrecken unter Druck.

Die Türkei hat sich jedoch erfolgreich durchgesetzt und den Zuschlag erhalten. Der aktuelle Rennkalender umfasst bereits etablierte Standorte wie Türkei (Istanbul), USA (Las Vegas), Portugal (Portimao), Singapur, Mexiko (Mexiko-Stadt), Japan (Suzuka), China (Shanghai), Saudi-Arabien (Jeddah), Aserbaidschan (Baku), Brasilien (Sao Paulo), Abu Dhabi, Belgien (Spa), Italien (Monza), Spanien (Barcelona), Ungarn (Budapest), Katar, Großbritannien (Silverstone), USA (Austin), Kanada (Montreal), Monaco, Spanien (Madrid), Bahrain, Australien (Melbourne), USA (Miami) und Österreich (Spielberg).

Die wachsende Nachfrage nach Austragungsorten führt dazu, dass die Formel 1 zukünftig auf ein Rotationsprinzip setzen wird. So werden beispielsweise Spa (Belgien) und Barcelona (Spanien) sich in Zukunft abwechseln, um allen Strecken eine Chance zu geben, Rennen auszurichten. Für einige Rennstrecken sieht die Zukunft jedoch unsicher aus. Deutschland wartet seit 2020 (Nürburgring) auf ein Formel-1-Rennen.

Die Rückkehr nach Portugal und nun auch nach Istanbul stellen somit zwei 'neue' Rennen im Kalender für 2027 dar. Die Entscheidung für Istanbul unterstreicht das Engagement der Türkei im Motorsport und die Attraktivität des Istanbul Park Circuits, der für seine anspruchsvolle Streckenführung und die begeisterte Zuschauerkulisse bekannt ist. Die Rückkehr des Grand Prix nach Istanbul wird nicht nur die türkische Wirtschaft ankurbeln, sondern auch die Popularität der Formel 1 in der Region weiter steigern.

Die Organisatoren versprechen ein spektakuläres Rennen, das sowohl die Fahrer als auch die Zuschauer begeistern wird. Die Verhandlungen mit der Formel 1 waren intensiv und umfassten neben finanziellen Aspekten auch Sicherheitsvorkehrungen und logistische Herausforderungen. Die türkische Regierung hat sich verpflichtet, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um ein sicheres und reibungsloses Rennen zu gewährleisten.

Die Rückkehr des Grand Prix nach Istanbul ist ein bedeutendes Ereignis für den türkischen Motorsport und ein Zeichen für das wachsende Interesse an der Formel 1 in der Türkei. Es wird erwartet, dass das Rennen zahlreiche internationale Besucher anziehen und die türkische Tourismusbranche unterstützen wird. Die Vorbereitungen für das Rennen haben bereits begonnen und umfassen die Modernisierung der Strecke, die Verbesserung der Infrastruktur und die Schulung von Personal





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Formel 1 Istanbul Grand Prix Türkei Istanbul Park Circuit Rennkalender Motorsport

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Doris Kleilein übernimmt Leitung des Architekturzentrum Wien ab 2027Die deutsche Architektin folgt ab 2027 auf Angelika Fitz und freut sich auf „ein offenes Haus, das seinen Gästen in entspannter Atmosphäre begegnet und inhaltlich immer einen Schritt voraus ist.“

Read more »

Pensionen: Regierung stärkt betriebliche VorsorgeWIEN. Die Abfertigung kann ab 2027 von allen Arbeitnehmern in eine Zusatzrente umgewandelt werden.

Read more »

Geld-Schock! Tennis-Turniere in Österreich abgesagtTennis-Turniere Österreich: Ladies Open Vienna und ATP-Challenger Bad Waltersdorf 2026 abgesagt. Wirtschaftliche Gründe, Hoffnung auf 2027.

Read more »

Spatenstich für erstes Google-Rechenzentrum Österreichs in KronstorfBereits 18 Jahren ist das Rechenzentrum in Planung, die Fertigstellung ist für 2027 geplant. 100 neue Arbeitsplätze sollen damit entstehen.

Read more »

Billa, Penny & Co: Das ändert sich jetzt beim EinkaufRekord-Investitionen: Rewe investiert 1,5 Mrd. Euro in Billa, Penny & Co in Österreich. Mehr Frische, Bio, Modernisierung und neue Filialen bis 2027.

Read more »

Frauenstreik: Warum sich Amalie Seidel auf den 3. Mai 2027 freuen würdeEs geht los: Zum ersten Mal vernetzten sich österreichweit Frauen, um mit einem „freien Tag“ im Jahr 2027 ein sichtbares Zeichen für Gleichberechtigung zu setzen

Read more »