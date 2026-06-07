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Formel-1 in Monaco: Mercedes dominiert, Ferrari favorisiert

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Formel-1 in Monaco: Mercedes dominiert, Ferrari favorisiert
Formel 1MonacoGrand Prix
📆07/06/2026 03:13:00
📰krone_at
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Das sechste Rennen der Formel-1-Saison 2026 steht an: Der Grand Prix von Monaco ist heute auf dem Programm. Die neuen Autos könnten in den engen Straßen des Fürstentums für Überholmanöver sorgen, doch die Dominanz von Mercedes zu brechen, wird für die meisten Fahrer wieder das Ziel sein. Die Favoritenrolle schob Mercedes vor dem Traditionsrennen aber der Scuderia zu.

Das sechste Rennen der Formel-1-Saison 2026 steht an: Der Grand Prix von Monaco ist heute auf dem Programm. Wir berichten live (siehe unten). Die neuen Autos könnten in den engen Straßen des Fürstentums für Überholmanöver sorgen, doch die Dominanz von Mercedes zu brechen, wird für die meisten Fahrer wieder das Ziel sein.

Die Favoritenrolle schob Mercedes vor dem Traditionsrennen aber der Scuderia zu.

'Ferrari wird das Team sein, das es in Monaco zu schlagen gilt', sagte 'Silberpfeil'-Ass Kimi Antonelli nach seinem Sieg in Montreal vor zwei Wochen

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Formel 1 Monaco Grand Prix Mercedes Ferrari Regel-Revolution

 

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